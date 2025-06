Będzie rzecznik rządu - zapewnił premier Donald Tusk, dodając, że w ciągu tygodnia opinia publiczna pozna jego nazwisko. "To będzie poważna figura polityczna" - przekonywał szef rządu.

Premier Donald Tusk poinformował po udzieleniu mu w środę przez Sejm wotum zaufania, że w ciągu tygodnia poda nazwisko rzecznika rządu / Rafał Guz / PAP

Donald Tusk po głosowaniu Sejmu w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów zapewnił, że rzecznik rządu dołoży wszelkich starań, żeby stworzyć dużo nowocześniejszy niż obecnie system informowania opinii publicznej.

Myślę, że w ciągu tygodnia poznacie państwo nazwisko rzecznika (rządu - przyp. red.) - poinformował premier.

To będzie poważna figura polityczna. Dobry, mądry człowiek i waga ciężka w polityce - dodał, pytany o faworytów do objęcia tego stanowiska.

Rząd uzyskał wotum zaufania

Sejm udzielił w środę wotum zaufania rządowi Donalda Tuska - za głosowało 243 posłów, przeciw opowiedziało się 210 parlamentarzystów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm rozpatrywał wniosek o wyrażenie wotum zaufania przez ponad siedem godzin. Po godz. 9:00 rozpoczęło się godzinne wystąpienie Donalda Tuska, a następnie pytania zadawała rekordowa liczba ponad 260 posłów. Premier udzielił odpowiedzi na część z nich.

Szef rządu może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania w dowolnym momencie swojego urzędowania. Decyduje zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.

Donald Tusk złożył wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu po wygranej w wyborach prezydenckich popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.