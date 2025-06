Politycy koalicji rządzącej na każdym kroku podkreślają, że - w związku z przegranymi przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego wyborami prezydenckimi - konieczna jest renegocjacja umowy koalicyjnej. Obecne porozumienie, podpisane po wyborach parlamentarnych w 2023 r., zakłada w połowie br. zmianę na stanowiska marszałka Sejmu. Czy Szymon Hołownia dotrzyma umowy?

Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty (fot. PAP, Rafał Guz / RMF FM, Michał Dukaczewski)

W środę w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu. Zgodnie z przewidywaniami, Rada Ministrów pod dowództwem Donalda Tuska uzyskała poparcie większości sejmowej .

Zanim marszałek Sejmu Szymon Hołownia zarządził głosowanie, expose wygłosił premier Donald Tusk. Szef rządu w godzinnym wystąpieniu stwierdził, że ma "przekonanie, wiarę i pewność", iż obecna koalicja rządząca ma mandat do rządzenia, a on sam nie zna takiego słowa jak kapitulacja.

Już po głosowaniu Szymon Hołownia powiedział dziennikarzom, że wotum zaufania to "tylko jeden z elementów, tego co ma się wydarzyć - tego restartu nadziei, koalicji, rządu". Dodał, że następna w kolejności jest "natychmiastowa" renegocjacja umowy koalicyjnej i zapowiada przez premiera rekonstrukcja rządu, do której ma dojść w lipcu br.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującą umową koalicyjną, podpisaną przez liderów rządzących ugrupowań po wyborach parlamentarnych w 2023 r., w listopadzie br. ma nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Funkcję tę obecnie pełni Szymon Hołownia, a zastąpić miałby go współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Czy tak się stanie?

Aleksandra Leo o funkcji marszałka Sejmu

Kwestia zmiany na stanowisku marszałka Sejmu została poruszona w środowej Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Prowadzący audycję Grzegorz Sroczyński zauważył, że posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska kilkukrotnie mówiła, iż Szymon Hołownia nie chce dotrzymać umowy koalicyjnej, a tym samym pozostać na stanowisku marszałka Sejmu.

Posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo zapewniła, że lider jej ugrupowania dotrzyma umowy koalicyjnej. Natomiast ta umowa koalicyjna będzie teraz redefiniowana. W pierwszej kolejności to będzie otwarcie programowe i to jest najważniejsze - zaznaczyła.