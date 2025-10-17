​Premier Donald Tusk odniósł się do przyszłości funkcji marszałka Sejmu. Zmiana na tym stanowisku ma nastąpić w listopadzie. Szef rządu przekazał, że jest spokojny o to, co zrobi aktualny marszałek Szymon Hołownia. "Nie stawia żadnych warunków i, tak jak się zobowiązał, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego" - ocenił.

Premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Radek Pietruszka / PAP

Premier Donald Tusk zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju w sprawie listopadowej rotacji na stanowisku marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, Szymona Hołownię ma zastąpić Włodzimierz Czarzasty po 13 listopada 2025 roku.

Premier zaznaczył jednak, że nie można przewidzieć, jak zagłosują wszyscy posłowie podczas wyboru nowego marszałka. Zapewnił jednak, że wśród liderów koalicji panuje pełne porozumienie.

Tusk przyznał, że wyobraża sobie scenariusz, w którym minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz obejmie stanowisko wicepremiera. Decyzje w tej sprawie mają zapaść po zmianie na stanowisku marszałka.

Premier pytany był przez dziennikarzy w piątek w Sejmie, czy jest spokojny o przewidzianą na listopad rotację marszałków Sejmu - zgodnie z umową koalicyjną funkcję tę do 13 listopada 2025 roku ma sprawować lider Polski 2050 Szymon Hołownia, a później zastąpić ma go współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Tusk "spokojny" o decyzję Hołowni

Tusk stwierdził, że polityka - szczególnie dzisiaj - jest ciągiem niespodzianek i zaskoczeń, a on jest zbyt doświadczony, by odczuwać spokój w jakiejkolwiek sprawie. Ale jeśli chodzi o to, co zrobi pan marszałek Szymon Hołownia - tak, jestem spokojny - stwierdził. Dodał, że "przed chwilą z nim też rozmawiałem o tym, żeby nie dawać pretekstów i nikt nie chce dawać pretekstów". Czasami pada słowo: "Hołownia szantażuje Tuska" - nie, to nie jest tak. Marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych i, tak jak się zobowiązał w umowie, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że jeśli jest pytany, czy wie, jak "wszyscy bez wyjątku posłowie" zagłosują w kwestii wyboru kolejnego marszałka, to "to jest właśnie zawsze pole na ewentualne, odpukać, niespodzianki". Tutaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o liderów koalicji 15 października, to tutaj jest pełne porozumienie - powiedział premier.

Polska 2050 otrzyma funkcję wicepremiera?

Tusk był też pytany przez dziennikarzy, czy Polska 2050 otrzyma funkcję wicepremiera i czy wyobraża sobie, że ta funkcja przypadnie ministrze funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Tusk odparł, że wyobraża sobie taką sytuację, a po dokonaniu się zmiany w fotelu marszałka Sejmu koalicjanci będą rozmawiać o "ewentualnych awansach czy zmianach w rządzie".

W zeszłym tygodniu Hołownia zapowiedział, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a wybór kolejnego marszałka ma zostać przeprowadzony 19 listopada. Dodał, że w ostatnim czasie spotkał się z Czarzastym, by omówić szczegóły dotyczące zmiany na funkcji marszałka. Zaznaczył wtedy jednak, że najpierw muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Hołownia przekonywał wtedy, że taka nominacja zapewni "równowagę w koalicji".

Jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem - powiedział wówczas lider Polski 2050.

Pod koniec lipca Szymon Hołownia zapowiedział, że w listopadzie - po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji marszałka Sejmu - Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. Obecnie wicepremierami są: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski.