Jarosław Gowin i Paweł Kukiz w przyszłym tygodniu mają podpisać porozumienie o współpracy programowej - dowiedział się Patryk Michalski. Obie partie umówiły się na wyznaczenie po trzech postulatów, o których realizację razem będą zabiegać.

Jarosław Gowin i Paweł Kukiz w przyszłym tygodniu mają podpisać porozumienie o współpracy programowej / Wojciech Pacewicz / PAP

Postulaty Kukiza mają dotyczyć m.in. zmian w kodeksie wyborczym i popierania ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu.

To również postulat wprowadzenia sędziów pokoju w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz flagowy projekt Pawła Kukiza, czyli ustawa antykorupcyjna.

Z kolei postulaty Porozumienia będą dotyczyły między innymi wzmocnienia roli samorządów.

Współpraca obu partii ma dotyczyć wyłącznie określonych punktów, nie oznacza ona zgodności w innych sprawach.

Paweł Kukiz: PSL to oszuści

W listopadzie zeszłego roku rozpadł się klub sejmowy Koalicja Polska . Decyzją Rady Naczelnej PSL klub Koalicja Polska podziękował nam za współpracę - poinformował Paweł Kukiz.

Polityk przyznał wtedy, że takiej decyzji się spodziewał. Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić - mówił zaraz po ogłoszeniu decyzji.

Krótko później rozpoczęły się spekulacje na temat tego, czy Kukiz’15 dołączy do obozu rządzącego. Lider tego ugrupowania przyznał na antenie RMF FM, że rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Dla mnie celem jest osiągnięcie sztandarowych postulatów: zmiana ordynacji wyborczej, sędziowie pokoju, pakiet ustaw antykorupcyjnych, co bardzo przydałoby się przy Nowym Ładzie czy Krajowym Planie Odbudowy - mówił Paweł Kukiz o motywacjach do rozmowy z PiS-em. W rozmowie z Robertem Mazurkiem polityk zapewnił również, że nie chce dołączyć do rządu.

O Polskim Stronnictwie Ludowym mówił zaś, że to oszuści.