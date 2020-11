„Nie do końca rozumiem histerię, w którą wpadło część działaczy PSL. Zawarliśmy porozumienie na realizację postulatów wyborczych np. niski ZUS, referenda, czy emerytura wolna od podatku. Tam nie było ani słowa o unijnych kwestiach” – przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz. Poseł Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz’15 w rozmowie z Robertem Mazurkiem odniósł się do zarzutów ws. rozłamu koalicji partii Kukiz’15 i PSL. Ugrupowanie Kukiza w przeciwieństwie do Polskiego Stronnictwa Ludowego poparło weto Prawa i Sprawiedliwości ws. unijnego budżetu.

