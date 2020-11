Robert Telus komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM najnowsze doniesienia o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe podziękowało za współpracę posłom Pawła Kukiza. „Ja się bardzo cieszę, bo Kukiz nie pasował do PSL-u. Ludowcy to partia, która oszukała wielokrotnie Polaków” – mówił poseł PiS-u. Jak dodał, jego zdaniem wielu posłów Kukiza ma poglądy zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł PiS Robert Telus / Tytus Żmijewski / PAP

Robert Telus o "Piątce dla zwierząt": Trwają prace nad nią w ministerstwie. Czy projekt będzie rządowy? Nie wiem

Robert Telus, poseł PiS i przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przyznał, że prace nad nową "Piątką dla zwierząt" trwają w ministerstwie rolnictwa i zaangażowany jest w nie również minister Grzegorz Puda. W tej chwili trwają przygotowania nad najważniejszymi zapisami, ale to czy to będzie projekt rządowy, czy pójdzie drogą poselską jeszcze nie wiadomo - komentował polityk.

Marcin Zaborski przypomniał, że to, czy projekt jest poselski, czy rządowy jest kluczowe z punktu widzenia rozmów nad tym projektem. Jeżeli projekt jest rządowy, daje to szanse na poszerzone konsultacje. Dlatego dziwi, że praca nad projektem trwa w rządzie, a projekt ma szansę nie być przedstawiony, jako rządowy. Tak się pracuje nad ustawami. Wybiera się drogę ustawy. Może być przedłożona przez posłów albo przez rząd. Może być też projektem obywatelskim - skomentował Telus.

Takie projekty, jak ten muszą być konsultowane. Musimy ustalić takie rozwiązanie, żeby było dobre dla zwierząt, ale przede wszystkim dla rolników - dodał poseł PiS i przyznał, że brak rozmów przy poprzednim projekcie ustawy był błędem. Trzeba było rozmawiać, byłoby mniej zamieszania - skomentował.

Robert Telus: To, że premier Kaczyński jest w rządzie to jest dobre dla Polaków

Marcin Zaborski przytoczył wyniki najnowszego sondażu IBRIS na "Rzeczpospolitej" z niego wynika, że 7 na 10 Polaków nie jest zadowolonych z tego, że Jarosław Kaczyński dołączył do rządu, jako wicepremier. Nie wiem skąd ten wynik, nie wiem kogo pytano. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że Kaczyński wszedł do rządu, bo to jest teraz bardziej dynamiczny rząd. Jest więcej możliwości. To, że premier Kaczyński jest w rządzie to jest dobre dla Polaków - przekonywał Robert Telus w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Z tego sondażu wynika również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traci poparcie obywateli. Polityk PiS-u był sceptycznie nastawiony do wyników. To zależy od tego kogo i gdzie pytamy. Są różne sposoby na przeprowadzania sondażów i do sondaży zawsze podchodziłem z dystansem. Rząd PO prowadził Polskę pod sondaże i wyszło im źle - komentował Telus.