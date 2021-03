„To będzie dalszy ciąg rozmów, które zostały jakiś czas temu podjęte, dotyczące postulatów Kukiz’15 jeszcze z 2015 roku i nawet postulatów Platformy Obywatelskiej z 2004 roku, np. wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych” – mówił Paweł Kukiz w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o temat rozmów z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Polityk przyznał, że do spotkania z wicepremierem dojdzie „do końca tygodnia”.

Robert Mazurek pytał swojego gościa o miejsce spotkania z Kaczyńskim. Kukiz jasno powiedział "są inne miejsca do spotkań, niż Nowogrodzka". Może raz, czy dwa razy w życiu byłem na Nowogrodzkiej. Są inne miejsca do spotkań. Przyjemniejsze, niż na stacji benzynowej, czy cmentarzu - komentował, dodając, że nie wyjawi miejsca spotkania, bo nie wie, czy życzyłby sobie tego jego rozmówca.

Dla mnie celem jest osiągnięcie sztandarowych postulatów: zmiana ordynacji wyborczej, sędziowie pokoju, pakiet ustaw antykorupcyjnych, co bardzo przydałoby się przy Nowym Ładzie czy Krajowym Planie Odbudowy - mówił Paweł Kukiz o motywacjach do rozmowy z PiS-em. Polityk pytany był w jaki sposób chce przekonać liderów obozu rządzącego do swoich postulatów? Czy mógłby zaoferować w zamian swoje poparcie np. dla Krajowego Planu Odbudowy? Najpierw bym musiał poznać szczegóły Krajowego Planu Odbudowy, bo narazie plany są dosyć ogólne - odpowiedział Kukiz.

Robert Mazurek zauważył, że z rozmów, które Kukiz prowadzi od kilku lat na temat tych samych postulatów nic nie wynika.

Cytat Wynika. W tej chwili pojawia się temat sędziów pokoju. To trwa bardzo długo, ale coś z tego wynika Być może ze względu na sytuację w Zjednoczonej Prawicy uda się zrobić tak, że "proszę najpierw uchwalić nasza ustawę, a potem my Wam pomożemy z Waszą". przyznał.

Paweł Kukiz osobiście by nie chciał wchodzić do rządu. Nie mam zdolności organizacyjnych, urzędniczych. Ale mamy świetnych posłów, specjalistów, którzy mogliby się przydać - zadeklarował polityk, pytany o to, czy Kukiz chciałby wejść do rządu. Trzeba rozróżnić koalicję, która jest mocnym związkiem różnych politycznych partii od koalicji celowej - dodał.

Paweł Kuzki: PSL to oszuści

W moim odczuciu to są oszuści - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz o Polskim Stronnictwie Ludowym.

Rozmawiałem z Kosieniakiem-Kamyszem i Zgorzelskim. Rozmawialiśmy w obecności świadków o 1/5 subwencji, która oczywiście została przyznana PSL-owi, ale mieliśmy umowę dżentelmeńską. Te pieniądze miały zostać przeznaczone na e-platformę do konsultacji z ludźmi - tłumaczył polityk, dodając, że to nie on nie rozliczył się z PSL-em, ale PSL z nim. Ja tam nawet dopłaciłem, bo nie dostaliśmy zwrotu za kampanię wyborczą.