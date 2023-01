„Głównym tematem tej kampanii wyborczej była wojna w Ukrainie i to czy Czechy jakoś do niej dołączą. Andrej Babisz ciągle powraca do tego tematu i straszy, że generał Petr Pavel będzie chciał, żeby Czechy stały się aktywną częścią tej wojny. Pavel uspokaja i mówi, że konieczna jest współpraca z sojusznikami z NATO” – mówił czeski dziennikarz Filip Harzer w Rozmowie w południe RMF FM o różnicy między kandydatami na prezydenta Czech. Gość Rocha Kowalskiego dodał jednak, że rosyjska propaganda aktywnie działa w Czechach i w społeczeństwie daje się wyczuć zmęczenie przedłużającym się konfliktem.