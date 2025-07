34 lata - właśnie w takim wieku jest poszukiwana od 15 lat Iwona Wieczorek. Mieszkanka Gdańska zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Miała wtedy 19 lat. Wcześniej bawiła się w jednej z sopockich dyskotek. Mimo intensywnych, zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, do dziś nie udało się jej odnaleźć.

Iwona Wieczorek zaginęła 15 lat temu / Piotr Matusewicz/East News/screen Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych / East News

Setki przesłuchanych świadków, tysiące godzin poszukiwań, wieloletnie działania policji, prokuratury oraz Archiwum X - to pokłosie zaginięcia Iwony Wieczorek i sprawy, która od samego początku wykroczyła poza Trójmiasto i stała się przedmiotem zainteresowania całej Polski. Dzisiejszej nocy, z 16 na 17 lipca, minie dokładnie 15 lat od zaginięcia dziewczyny. Miałaby teraz 34 lata.

Jej poszukiwania nadal trwają. Służby apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod nr tel. 506 582 722.

Iwona Wieczorek zaginęła 15 lat temu w Sopocie

W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku 19-letnia Iwona Wieczorek bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie. Niespodziewanie odłączyła się od przyjaciół - po rzekomej kłótni - i postanowiła wrócić do domu pieszo. Nigdy do niego nie dotarła.

Kamera monitoringu ostatni raz zarejestrowała Iwonę przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca 19-latka do domu miała ok. 2 km. Aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po niej się urywa. Już w czasie śledztwa co najmniej dwukrotnie przeszukano plaże i wydmy oraz pas nadmorski w okolicach, w których ostatni raz była widziana. Sprawdzono m.in. stawy i studzienki kanalizacyjne. Przeszukano miejsca wskazane przez jasnowidzów, którzy skontaktowali się z policją lub rodziną zaginionej.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek prowadzona jest od marca 2019 roku w tzw. Archiwum X, działającym w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Do analizy zebranych materiałów wykorzystano nowe, najnowocześniejsze środki, co pozwoliło inaczej spojrzeć na dowody. Korzystano też z pomocy tzw. profilerów. W 2022 roku prokurator małopolskiego pionu PZ PK przedstawił zarzuty za utrudnianie śledztwa dotyczącego Iwony Wieczorek.