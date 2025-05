Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni - to właśnie do tej organizacji, według informacji, do których dotarła Interia, ma trafić kawalerka kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. Karol Nawrocki jednak na razie nie potwierdził tej informacji.

Karol Nawrocki zapowiadał oddanie kawalerki na cele charytatywne. Do kogo trafi mieszkanie? / Piotr Polak / PAP Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich, Karol Nawrocki, po tzw. aferze mieszkaniowej zdecydował, że kawalerkę, którą nabył od pana Jerzego, przekaże na cele charytatywne. Interia podała w czwartek, że według zapisów w akcie notarialnym, do którego dotarła, mieszkanie trafi do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni. Nawrocki na razie nie potwierdził tych informacji. W czwartek na ten temat wypowiadał się gość Porannej rozmowy w RMF FM , polityk PiS, Piotr Gliński. Nie wiem, której organizacji charytatywnej przeznaczy mieszkanie - mówił. O co chodzi w "aferze mieszkaniowej" Karola Nawrockiego? Karol Nawrocki twierdzi, że kawalerkę niedaleko centrum Gdańska nabył legalnie, przekazując 80-letniemu panu Jerzemu środki finansowe na przestrzeni 14 lat. W akcie notarialnym z 2012 roku widnieje jednak zapis, że cała kwota została zapłacona jednorazowo. Wątpliwości budzi zatem to, która wersja wydarzeń jest zgodna z prawdą i czy w związku z tym nie doszło do nieprawidłowości. Sprawa wywołała reakcję polityków. Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta, zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego, zarzucając mu oszustwo i doprowadzenie pana Jerzego do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ . Zobacz również: Skandal wokół mieszkania Nawrockiego. Horała wyjaśnia, co poszło nie tak