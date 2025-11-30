"Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślił Przydacz. Przywołał ważne dla Nawrockiego dziedzictwo prezydenta Lecha Kaczyńskiego, "który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii". Nawiązał w ten sposób do tematów poruszanych przez węgierskiego premiera w rosyjskiej stolicy.

Chcę potwierdzić, że dostawy energii z Rosji stanowią obecnie podstawę zaopatrzenia energetycznego Węgier i pozostaną nią w przyszłości - powiedział w Moskwie Orban, cytowany przez agencję AP. Mamy ważne obszary współpracy i nie zrezygnowaliśmy z żadnego z nich, niezależnie od presji zewnętrznej - dodał.

Viktor Orban i Władimir Putin / ALEXANDER NEMENOV / POOL / PAP/EPA

Ropa naftowa i gaz ziemny docierają na Węgry rurociągami z Rosji, co czyni te dostawy kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczył węgierski premier.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP zaznaczył, że Nawrocki "wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej".

Premier Węgier Viktor Orban / THOMAS TRAASDAHL / PAP/EPA

Tusk pisał o "fatalnej kombinacji"

Prezydent Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni - w środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą. Tam miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

Plany dotyczące spotkania z szefem węgierskiego rządu krytycznie komentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja" - pisał w piątek.