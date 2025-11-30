Prezydent Karol Nawrocki zmienia plany dotyczące wizyty na Węgrzech. To reakcja na niedawne spotkanie węgierskiego premiera Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

  • Prezydent Karol Nawrocki ogranicza program wizyty na Węgrzech. 
  • Ruch polskiego prezydenta to reakcja na spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z rządzącym Rosją Władimirem Putinem. 
  • "Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślił Marcin Przydacz - szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.
  • Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Zobacz również:

Przydacz o zmianie planów prezydenta Nawrockiego

O zmianie planów prezydenta Karola Nawrockiego poinformował w mediach społecznościowych Marcin Przydacz - szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. "Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu" - napisał. Jasno wskazał, że to konsekwencja piątkowego spotkania węgierskiego premiera Viktora Orbana z Władimirem Putinem, które odbyło się w Moskwie. 

"Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślił Przydacz. Przywołał ważne dla Nawrockiego dziedzictwo prezydenta Lecha Kaczyńskiego, "który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii". Nawiązał w ten sposób do tematów poruszanych przez węgierskiego premiera w rosyjskiej stolicy. 

Chcę potwierdzić, że dostawy energii z Rosji stanowią obecnie podstawę zaopatrzenia energetycznego Węgier i pozostaną nią w przyszłości - powiedział w Moskwie Orban, cytowany przez agencję AP. Mamy ważne obszary współpracy i nie zrezygnowaliśmy z żadnego z nich, niezależnie od presji zewnętrznej - dodał.

Ropa naftowa i gaz ziemny docierają na Węgry rurociągami z Rosji, co czyni te dostawy kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczył węgierski premier.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP zaznaczył, że Nawrocki "wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej". 

Zobacz również:

Czaputowicz o planie pokojowym: Sukces Nawrockiego, porażka Polski

Tusk pisał o "fatalnej kombinacji"

Prezydent Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni - w środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą. Tam miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

Plany dotyczące spotkania z szefem węgierskiego rządu krytycznie komentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja" - pisał w piątek.

"Putin po raz kolejny wykorzystał Viktora Orbana jako wspólnika swoich terrorystycznych działań. W 2024 r. po wizycie Orbana w Moskwie Rosja przeprowadziła przerażający atak na ukraiński szpital dziecięcy Okhmatdyt. Tym razem Rosja przeprowadziła potężny atak na stolicę Ukrainy tuż po wizycie Orbana i pustych słowach o pokoju" - pisał w sobotę szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. 

Zobacz również:

Tusk o planach Nawrockiego. "Fatalna kombinacja"