Prezydent Karol Nawrocki zmienia plany dotyczące wizyty na Węgrzech. To reakcja na niedawne spotkanie węgierskiego premiera Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
- Prezydent Karol Nawrocki ogranicza program wizyty na Węgrzech.
- Ruch polskiego prezydenta to reakcja na spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z rządzącym Rosją Władimirem Putinem.
- "Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślił Marcin Przydacz - szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.
O zmianie planów prezydenta Karola Nawrockiego poinformował w mediach społecznościowych Marcin Przydacz - szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. "Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu" - napisał. Jasno wskazał, że to konsekwencja piątkowego spotkania węgierskiego premiera Viktora Orbana z Władimirem Putinem, które odbyło się w Moskwie.