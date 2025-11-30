Prezydent Karol Nawrocki ponownie skrytykował tempo sejmowych prac nad jego inicjatywami ustawodawczymi. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że złożone przez niego projekty od miesięcy czekają na rozpoczęcie procedowania. "Licznik rośnie każdego dnia" - napisał.

  • Prezydent Karol Nawrocki skrytykował Sejm za brak prac nad jego projektami.
  • Kancelaria Prezydenta opublikowała listę 13 ustaw, które - jak podkreślono - od miesiąca zalegają w "sejmowej zamrażarce", wzywając do "rzetelnej, merytorycznej debaty".
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiedział ostro prezydentowi: "Niech pan konsultuje własne projekty z Sejmem na wczesnym etapie prac, to będą lepiej wypracowane".
"Złożone w pierwszych dniach mojej prezydentury inicjatywy ustawodawcze pozostają w sejmowej zamrażarce od ponad stu dni. Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też" - napisał prezydent. Wpisowi towarzyszy gif przedstawiający zniecierpliwionego Nawrockiego.

W piątek Kancelaria Prezydenta opublikowała pełną listę trzynastu projektów, które trafiły do Sejmu od początku kadencji. Komunikat opatrzono wymownym tytułem "Sejmowa zamrażarka". W oświadczeniu kancelarii czytamy:

"W projektach przygotowanych w Kancelarii Prezydenta znajdują się regulacje przyspieszające rozwój państwa, wzmacniające rodzinę, chroniące polskie rolnictwo oraz wspierające ratowanie służby zdrowia. Składane inicjatywy są często odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań. To także konsekwentna realizacja zobowiązań podjętych wobec obywateli w trakcie kampanii wyborczej, programu popartego przez dziesięć milionów sześćset tysięcy Polek i Polaków".

Lista złożonych projektów ustaw:

  • Tak dla CPK - 07.08.2025
  • PIT Zero. Rodzina na Plus - 08.08.2025
  • Ochrona polskiej wsi - 09.08.2025
  • Mrożenie cen energii - 21.08.2025
  • Ustawa ukraińska - 25.08.2025
  • Technologie Przełomowe - 29.08.2025
  • Stop Banderyzmowi - 26.09.2025
  • Obywatelstwo polskie - 26.09.2025
  • Tak! Dla Polskich Portów - 17.10.2025
  • Godna Emerytura - 03.11.2025
  • Tani prąd -33% - 07.11.2025
  • Prawo o ruchu drogowym - 07.11.2025
  • Fundusz Medyczny - 18.11.2025

"Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej" - napisano na stronie Kancelarii Prezydenta.

Podpisane i zawetowane ustawy

W czwartek prezydent poinformował o podpisaniu jedenastu ustaw oraz zawetowaniu dwóch: nowelizacji Kodeksu wyborczego i zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Zatwierdził m.in. nowelizację prawa o ruchu drogowym oraz ustawę podnoszącą podatki dla banków. 

Nawrocki ponownie zaapelował, by rząd konsultował z nim projekty ustaw "na wcześniejszym etapie prac".

Ostra odpowiedź marszałka Czarzastego

Do apelu prezydenta odniósł się w sobotę na konferencji prasowej we Wrocławiu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jego wypowiedź była bezpośrednią i zdecydowaną ripostą.

Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie, konsultuje własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - powiedział.

Łatwo (było) to powiedzieć dwa dni temu, panie prezydencie, do rządu - mówiąc, żeby rząd z panem wcześniej konsultował. Chciałem panu powiedzieć, że równie łatwo jest mi powiedzieć te słowa do pana - dodał.

Czarzasty zasugerował także, że projekty prezydenta wymagają dopracowania: Niech pan konsultuje przedtem ustawy z Sejmem, to może będą lepiej wypracowane i nie będzie trzeba nad nimi uzupełniać tak dużo materiałów.

"Kiedy przyjdzie właściwy czas"

Marszałek Sejmu odniósł się ponadto do prezydenckich decyzji o zawetowaniu części ustaw. Szczególnie skomentował weto wobec ustawy o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry oraz blokowanie nominacji wojskowych i sędziowskich.

Jeżeli pan uznał, że powołanie następnego parku narodowego może poczekać 20 lat, jeżeli pan uznał, że powołanie młodych osób na stopień oficerski i na sędziów może być odłożone na czas nieokreślony, to ja do pana wczorajszego apelu do mnie odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas - podsumował.