Prezydent Karol Nawrocki ponownie skrytykował tempo sejmowych prac nad jego inicjatywami ustawodawczymi. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że złożone przez niego projekty od miesięcy czekają na rozpoczęcie procedowania. "Licznik rośnie każdego dnia" - napisał.
- Prezydent Karol Nawrocki skrytykował Sejm za brak prac nad jego projektami.
- Kancelaria Prezydenta opublikowała listę 13 ustaw, które - jak podkreślono - od miesiąca zalegają w "sejmowej zamrażarce", wzywając do "rzetelnej, merytorycznej debaty".
- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiedział ostro prezydentowi: "Niech pan konsultuje własne projekty z Sejmem na wczesnym etapie prac, to będą lepiej wypracowane".
"Złożone w pierwszych dniach mojej prezydentury inicjatywy ustawodawcze pozostają w sejmowej zamrażarce od ponad stu dni. Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też" - napisał prezydent. Wpisowi towarzyszy gif przedstawiający zniecierpliwionego Nawrockiego.