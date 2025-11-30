W piątek Kancelaria Prezydenta opublikowała pełną listę trzynastu projektów, które trafiły do Sejmu od początku kadencji. Komunikat opatrzono wymownym tytułem "Sejmowa zamrażarka". W oświadczeniu kancelarii czytamy:

"W projektach przygotowanych w Kancelarii Prezydenta znajdują się regulacje przyspieszające rozwój państwa, wzmacniające rodzinę, chroniące polskie rolnictwo oraz wspierające ratowanie służby zdrowia. Składane inicjatywy są często odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań. To także konsekwentna realizacja zobowiązań podjętych wobec obywateli w trakcie kampanii wyborczej, programu popartego przez dziesięć milionów sześćset tysięcy Polek i Polaków".

Lista złożonych projektów ustaw:

Tak dla CPK - 07.08.2025

PIT Zero. Rodzina na Plus - 08.08.2025

Ochrona polskiej wsi - 09.08.2025

Mrożenie cen energii - 21.08.2025

Ustawa ukraińska - 25.08.2025

Technologie Przełomowe - 29.08.2025

Stop Banderyzmowi - 26.09.2025

Obywatelstwo polskie - 26.09.2025

Tak! Dla Polskich Portów - 17.10.2025

Godna Emerytura - 03.11.2025

Tani prąd -33% - 07.11.2025

Prawo o ruchu drogowym - 07.11.2025

Fundusz Medyczny - 18.11.2025

"Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej" - napisano na stronie Kancelarii Prezydenta.

Podpisane i zawetowane ustawy

W czwartek prezydent poinformował o podpisaniu jedenastu ustaw oraz zawetowaniu dwóch: nowelizacji Kodeksu wyborczego i zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Zatwierdził m.in. nowelizację prawa o ruchu drogowym oraz ustawę podnoszącą podatki dla banków.

Nawrocki ponownie zaapelował, by rząd konsultował z nim projekty ustaw "na wcześniejszym etapie prac".

Ostra odpowiedź marszałka Czarzastego

Do apelu prezydenta odniósł się w sobotę na konferencji prasowej we Wrocławiu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jego wypowiedź była bezpośrednią i zdecydowaną ripostą.

Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie, konsultuje własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - powiedział.

Łatwo (było) to powiedzieć dwa dni temu, panie prezydencie, do rządu - mówiąc, żeby rząd z panem wcześniej konsultował. Chciałem panu powiedzieć, że równie łatwo jest mi powiedzieć te słowa do pana - dodał.

Czarzasty zasugerował także, że projekty prezydenta wymagają dopracowania: Niech pan konsultuje przedtem ustawy z Sejmem, to może będą lepiej wypracowane i nie będzie trzeba nad nimi uzupełniać tak dużo materiałów.

"Kiedy przyjdzie właściwy czas"

Marszałek Sejmu odniósł się ponadto do prezydenckich decyzji o zawetowaniu części ustaw. Szczególnie skomentował weto wobec ustawy o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry oraz blokowanie nominacji wojskowych i sędziowskich.

Jeżeli pan uznał, że powołanie następnego parku narodowego może poczekać 20 lat, jeżeli pan uznał, że powołanie młodych osób na stopień oficerski i na sędziów może być odłożone na czas nieokreślony, to ja do pana wczorajszego apelu do mnie odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas - podsumował.