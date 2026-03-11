"Bardzo się przestraszył" - tak o liderze Konfederacji Sławomirze Mentzenie powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Skomentował w ten sposób stosunek Mentzena do wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera, jeśli hipotetycznie PiS wygrałoby wybory jesienią 2027 roku. Mentzen opublikował nagranie, w którym mówił m.in., że Czarnek jest rzecznikiem Kaczyńskiego i nie jest od niego niezależny. "Co to za premier, który musi poprosić Kaczyńskiego o zgodę na wyjście na piwo?" - ironizował Mentzen.

Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS na ewentualnego premiera będzie Przemysław Czarnek.

Sławomir Mentzen z Konfederacji skrytykował wybór, nazywając Czarnka twarzą negatywnych rządów PiS.

Kaczyński odpowiedział, że Konfederacja się przestraszyła i lepiej, by nie komentowała, bo nie ma "zielonego pojęcia" o rządzeniu.

Co dokładnie zarzucił Mentzen Czarnkowi? O tym poniżej.

Kaczyński o Konfederacji: Wystraszyli się

W sobotę 7 marca prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił kandydata PiS na ewentualnego premiera. Okazało się, że Jarosław Kaczyński "in pectore", a więc w sercu - jak mówił - ma Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Postawienie na Czarnka obszernie skomentował jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, mówiąc m.in., że Czarnek jest twarzą rządów PiS, które on sam ocenia jednoznacznie negatywnie. W środę o te refleksje pytany był Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że Konfederacja się przestraszyła.

Jeżeli chodzi o wypowiedzi ludzi, którzy nigdy nie rządzili - nawet jako część koalicji - i po prostu zielonego pojęcia nie mają, w jakich uwarunkowaniach rządzi się Polską - lepiej, żeby nie zabierali głosu. Ale będą zabierać głos, wystraszyli się. Mam nadzieję, że z czasem się uspokoją - powiedział Jarosław Kaczyński.

Mentzen o Czarnku i "przyjemnych wieczorach"

Parę razy rozmawialiśmy. To były bardzo przyjemne wieczory. Pamiętam, co ty masz w głowie, pamiętam, co mi mówiłeś. Jestem serio przekonany, że ty pod wieloma względami się z nami zgadzasz. Jesteś autentyczny, jak "pokazujesz się" na tego prawicowego, narodowego konserwatystę. Nie mam do ciebie pretensji o to, co ty masz w głowie, bo ty przeważnie słusznie myślisz. W wielu sprawach się naprawdę zgadzamy. Problem, jaki mam trochę z tobą jest taki, że ty nie jesteś samodzielnym politykiem. Cokolwiek się z tobą ustali, to może się potem okazać, że Jarosław Kaczyński ma na ten temat inne zdanie, w związku z czym nasze ustalenia są już kompletnie nieaktualne. Powiedz mi, co to jest za premier, który w każdej sprawie będzie się musiał pytać Jarosława Kaczyńskiego? Jak ty sobie, Przemek, wyobrażasz posiedzenia rządu (...)? Będziesz pisał SMS-y do Jarosława Kaczyńskiego? - zwrócił się bezpośrednio do Przemysława Czarnka Sławomir Mentzen w nagraniu na platformie X.

Lider Konfederacji odniósł się także do tego, że Przemysław Czarnek publicznie mówi, że z chęcią wziąłby udział w debacie z nim. "Czarnek jest tylko rzecznikiem Kaczyńskiego, dlatego powinien debatować z moim rzecznikiem - Wojciechem Machulskim" - napisał Mentzen.