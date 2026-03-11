"Pan prezydent wczoraj poinformował, że ma jeszcze 10 dni do podpisania weta bądź zaakceptowania ustawy dot. SAFE i że się jeszcze zastanawia. Nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została do pana prezydenta skierowana (...)" - powiedział w środę na konferencji marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "Dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie (...). Pan prezydent musi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje" - dodał, mając na myśli propozycję Karola Nawrockiego SAFE O proc.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przed 53. posiedzenie Sejmu X kadencji, 11 marca 2026 / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Sejm nie zajmie się na razie prezydenckim projektem ustawy o SAFE 0 proc. Zapowiedział to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt kancelarii Karola Nawrockiego poczeka do czasu aż prezydent nie zdecyduje o losach ustawy o SAFE uchwalonej przez Sejm. Marszałek nazwał prezydencki projekt ściemą, populizmem i oszukaństwem.



Zawetowanie tej ustawy to będzie zawetowanie 185 miliardów złotych dla polskiego wojska. To będzie powiedzenie „nie” dwunastu tysiącom firm, które w Polsce by ten program realizowały. 90 procent środków, które są w ramach tego SAFE (niskooprocentowanej pożyczki z Unii Europejskiej na zakup sprzętu wojskowego – przyp. red.) zostanie zużytkowane przez polskie firmy w Polsce, więc dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie – powiedział Włodzimierz Czarzasty.