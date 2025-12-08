W ciągu zaledwie jednej doby wpis premiera Donalda Tuska na platformie X stał się najczęściej wyświetlanym postem o tematyce społeczno-politycznej na świecie. Sobotnia publikacja, w której szef polskiego rządu zwrócił się bezpośrednio do amerykańskich sojuszników, wywołała ogromny oddźwięk nie tylko w Europie, ale i na całym globie. Jak wynika z danych przekazanych przez Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, post Tuska wyprzedził pod względem popularności wpisy takich postaci jak Elon Musk czy premier Węgier Viktor Orban.

Donald Tusk / Anita Walczewska/East News / East News

W sobotnie popołudnie Donald Tusk opublikował na platformie X wpis, który w krótkim czasie stał się viralem. Premier Polski skierował w nim mocny apel do Stanów Zjednoczonych, podkreślając wagę transatlantyckiego sojuszu i wspólnych wartości, które od dekad łączą Europę i USA.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, bo to jedyna rozsądna strategia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" — napisał Donald Tusk.