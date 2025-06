Jest akt oskarżenia ​wobec żołnierza, który w marcu 2024 r. oddał strzały ostrzegawcze przy granicy z Białorusią. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuciła mężczyźnie, że przekroczył uprawnienia określające zasady użycia broni, stwarzając zagrożenie m.in. dla innych żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień przy użyciu broni na granicy z Białorusią (zdjęcie ilustracyjne) / Artur Reszko / PAP

Gdy w połowie 2024 r. sprawa strzałów na granicy i zatrzymania żołnierzy wyszła na jaw, stała się przedmiotem gorącej dyskusji politycznej. Rząd zapowiedział szybkie jej wyjaśnienie, głos zabrał prezydent, a opozycja domagała się dymisji m.in. szefa MON, a nawet premiera.

O akcie oskarżenia - skierowanym do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie - poinformował w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Jak podał, żołnierz został oskarżony o to, że 25 marca 2024 r. w okolicy Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) przekroczył swoje uprawnienia określające zasady wykorzystania broni palnej w ograniczonym zakresie, polegającym na jej wykorzystaniu do zaalarmowania lub wezwania pomocy i oddał dwanaście strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej, w kierunku - znajdującej się na tej drodze - grupy osób złożonej z migrantów nielegalnie przekraczających granicę, funkcjonariuszy SG oraz innych żołnierzy Wojska Polskiego.

W ocenie śledczych oskarżony żołnierz naraził te osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, działając tym samym na szkodę ich interesu prywatnego oraz interesu publicznego.

W odrębnym postępowaniu prowadzone było śledztwo dotyczące drugiego żołnierza, również podejrzanego o przekroczenie uprawnień.

"Z uwagi na ustalenie, w oparciu o specjalistyczne opinie, że znajdował się na linii oddawanych strzałów - co sprawia, że de iure i de facto jest pokrzywdzonym w rozumieniu przepisów procedury karnej - postępowanie przeciwko temu żołnierzowi zostało nieprawomocnie umorzone" - poinformował prok. Antoni Skiba.



