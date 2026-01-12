"Komisja nie komentuje indywidualnych przypadków" - to odpowiedź Komisji Europejskiej na pytania brukselskiej korespondentki RMF FM o sprawę udzielenia azylu przez Węgry politykom PiS-u, w tym Zbigniewowi Ziobrze. Nasza dziennikarka pytała m.in. o to, czy przyznanie azylu jest zgodne z unijnym prawem.

Rzecznik Komisji Europejskiej na dzisiaj nie chciał powiedzieć nic więcej poza tym jednym zdaniem. A na odpowiedź dziennikarka RMF FM czekała od piątku.

Można ocenić, że ta sprawa jest dla Komisji Europejskiej trudna i niezręczna. Wygląda na to, że KE nie chce się angażować w ten spór.

Wydaje się jednak, że organ wykonawczy UE będzie musiał zabrać głos, bo pytanie pisemne w tej sprawie złożył w trybie pilnym eurodeputowany PO Dariusz Joński.

Procedura wymaga udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni, a europarlamentarzysta zwraca w swoim piśmie uwagę na to, że "w ostatnich latach rząd Węgier wielokrotnie udzielał ochrony międzynarodowej osobom pełniącym wcześniej wysokie funkcje polityczne w innych państwach, wobec których toczą się postępowania karne lub istnieją zarzuty korupcyjne".

Joński podkreśla tym samym, że sprawa ma charakter systemowy, a nie indywidualny. "Specjalnie w moim piśmie nie wymieniam żadnych nazwisk" - tłumaczył Joński w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon.

Eurodeputowany pyta w swoim piśmie do KE, czy zamierza wszcząć postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Węgier oraz o to, czy KE monitoruje podobne przypadki i w jaki sposób zamierza zapobiegać nadużywaniu prawa azylowego.