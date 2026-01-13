Przebywający na Węgrzech Zbigniew Ziobro, który otrzymał tam azyl, powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że pokonał chorobę nowotworową. "Z groźniejszym przeciwnikiem wygrałem" - dodał, odnosząc się do swoich problemów z wymiarem sprawiedliwości.

/ Anita Walczewska / East News

Pokonałem nowotwór, który był śmiertelny. 90 proc. ludzi umiera na tego typu nowotwory, prawie 90 proc. - powiedział Zbigniew Ziobro w Porannej rozmowie RMF FM. Na pytanie Tomasza Terlikowskiego, gdzie się uda, jeśli na Węgrzech władze zdobędzie stojący w opozycji do Viktora Orbana Péter Magyar, Ziobro odparł, że będzie walczył w każdych warunkach, dopóki będzie miał taką możliwość. Z groźniejszym przeciwnikiem wygrałem - podkreślił.

Choroba Ziobry

Pod koniec ubiegłego roku Zbigniew Ziobro przeszedł kolejną operację związaną ze zdiagnozowanym wcześniej u niego rakiem przełyku. Na początku października był gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Mówił wówczas, że jest dobrej myśli i ma nadzieję, że intensywne leczenie, które przeszedł w Polsce i za granicą, przyniosło efekt.

Odwołał się wówczas do statystyk, które wskazują, że przy tego typu nowotworze, bez leczenia operacyjnego tylko 10 proc. przeżywa przez okres pięciu lat, a z leczeniem to około 30 proc. Przyznał, że jest wielkim szczęśliwcem, zwłaszcza że były już przerzuty do innych organów. Dodał również, że przywołane statystyki dotyczą przypadków bez przerzutów. Ja miałem już przerzuty do węzłów chłonnych i do żołądka. W związku z tym statystyka jest w moim wypadku jeszcze mniej zachęcająca - podkreślił Ziobro.

Nowy przełyk

W październiku polityk mówił, że przechodzi intensywną rehabilitację. Przyznał, że ma problemy z przełykaniem pokarmu. Mam zupełnie nowy przełyk, 20 centymetrów mi wycięli. Stworzono nowy przełyk. Jestem wdzięczny lekarzom - mówił w październiku Ziobro.