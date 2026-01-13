Środowisko Morawieckiego: Sprawa obciąża PiS

Politycy PiS związani z byłym premierem deklarują w rozmowach z PAP, że - choć Ziobro nie poinformował klubu o decyzji ws. azylu - to większość posłów się jej spodziewała. Wskazywali, że Ziobro przebywa na Węgrzech od dłuższego czasu, "fotografuje się" z premierem Wiktorem Orbanem, a Marcinowi Romanowskiemu, zastępcy Ziobro w latach 2019-23, Węgry udzieliły azylu już w grudniu 2024 r.

Cała sprawa z Ziobrą jest męcząca i na pewno obciążająca dla całego Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, publicznie mało kto chce to przyznać, ale dla naszego obozu politycznego ta sprawa nie jest korzystna. Myślę, że azyl dla Ziobry też nie będzie dobrze odbierany przez wyborców - ocenił parlamentarzysta ze środowiska Morawieckiego. Według niego, jeśli były szef MS unika kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, "to jednak coś jest nie tak". Jego zdaniem Ziobro nie konsultował swoich kroków z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Myślę, że Ziobro sam podejmuje te decyzje. One są później przez niektórych trawione, przez innych zbywane milczeniem, ale nie są to sprawy dyskutowane, uzgadniane i konsultowane w klubie - podkreślił rozmówca PAP.

Środowisko Morawieckiego twierdzi, że nie zgodzi się na powtórne objęcie stanowiska ministra sprawiedliwości przez Ziobrę, w przypadku, gdyby PiS ponownie objęło władzę. Twierdzą oni, że w przyszłości polityk będzie ponosił polityczne konsekwencje swoich obecnych decyzji.

Pod koniec 2025 r. rozmówca PAP związany z PiS zwracał już uwagę, że rząd stosuje wobec b. szefa MS te same narzędzia, które uprzednio "forsował i przy których się upierał" sam Ziobro.

Ziobro ucieka przed tym, co sam wcześniej wymyślił i stworzył, więc to ludzi denerwuje - ocenił wtedy polityk. Z tego powodu - jak podkreślił - nie ma w PiS "entuzjazmu i chęci rozdzierania sobie koszuli w obronie Zbigniewa Ziobry", mimo że - jak dodał - politycy z b. Suwerennej Polski oczekują, by "wszyscy angażowali się w narrację obronną wobec Ziobry".

Posłowie z b. Suwerennej Polski wspierają Ziobrę

Z kolei środowisko byłej Suwerennej Polski publicznie deklaruje wsparcie dla Zbigniewa Ziobry. Niemniej, pytani przez PAP o azyl polityczny polityka, odmawiają komentarza i odsyłają do wpisu Ziobry na platformie X w tej sprawie.

Jeden z polityków tej frakcji pragnący zachować anonimowość przyznał w rozmowie z PAP, że Ziobro nie konsultował decyzji o azylu z członkami b. Suwerennej Polski. Podkreślił jednak, że sam brał pod uwagę możliwość, że tak się stanie.

Zdaniem rozmówcy agencji głosy o szkodliwym wpływie sprawy Ziobry na wizerunek PiS są odosobnione.

Donald Tusk marzył o tym, żeby zamknąć Zbigniewa Ziobro, widzieć go za kratami w łańcuchach zespolonych. Wtedy miałby argument, żeby pokazać, że państwo jest niezwykle sprawne, nawet jeżeli ma świadomość, że wszystkie zarzuty są wymyślone - podkreślił polityk. Jego zdaniem, azyl polityczny Ziobro jest "policzkiem dla polskiego rządu".

Rozmówca ocenił, że deklaracja Morawieckiego o tym, że były premier nie będzie się starał o azyl, to "wydumane wróżenie z fusów".

Jak pan Mateusz Morawiecki znajdzie się w takiej sytuacji, to wtedy będzie miał okazję zweryfikować swoje słowa - podsumował.