Siedem osób zatrzymała norweska policja w związku z podejrzeniami o ustawianie meczów piłkarskich i czerpanie zysków z zakładów bukmacherskich - poinformowały w piątek tamtejsze służby. Według mediów wśród nich są zawodnicy najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Zatrzymań dokonano w środę w Oslo. Jedna osoba została doprowadzona na posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu.

Zatrzymania ws. ustawiania meczów

Jedna osoba została doprowadzona na posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu. Policja przeprowadziła przeszukania pod kilkoma adresami i zabezpieczyła materiał dowodowy. Nie ujawniono tożsamości zatrzymanych ani szczegółów dotyczących klubów czy meczów objętych postępowaniem.

Pierwszy taki przypadek od wielu lat

"Zatrzymanym postawiono zarzuty poważnej korupcji i oszustwa w związku z ustawianiem meczów piłkarskich" - poinformował w komunikacie prasowym prokurator Sahd Iqbal.

To pierwszy tak poważny przypadek podejrzeń o ustawianie meczów w Norwegii od 14 lat. W sprawie z 2012 roku, dotyczącej klubów z niższych lig, w 2017 r. trzech z siedmiu oskarżonych zostało prawomocnie skazanych na kary więzienia, czterech uniewinniono.