Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała się wystartować w wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Ministra funduszy i polityki regionalnej planuje wzmocnić partię i przygotować ją do samodzielnego startu w wyborach. Podkreśliła, że jest w Polsce 2050 od początku i to "jedyna partia, w której była i jedyna, w której będzie".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Pawel Wodzynski / East News

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła swoją kandydaturę na przewodniczącą Polski 2050, chcąc zastąpić Szymona Hołownię.

Wybory na stanowisko szefa ugrupowania odbędą się w styczniu, a Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła swoje wieloletnie zaangażowanie w partię.

Jej główne cele to wzmocnienie ruchu, ukazanie jego roli społeczeństwu oraz przygotowanie do samodzielnego startu w wyborach w 2027 roku.

Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła decyzję

Polityczka o swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, w piątek po południu. Wybory w partii odbędą się w styczniu. Okaże się wówczas, kto zastąpi Szymona Hołownię na stanowisku szefa ugrupowania.

"Zdecydowałam się wystartować na przewodniczącą Polski 2050. Jeśli uzyskam Wasze zaufanie, pójdziemy do wyborów jako samodzielna formacja. Mamy demokratyczny rząd tylko dlatego, że w 2023 daliśmy Polakom wybór. Jesteśmy częścią Koalicji 15 Października - bo tak obiecaliśmy ludziom. A Polska 2050 dotrzymuje słowa" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W swoim wpisie podkreśliła, że jest w Polsce 2050 od początku. Oświadczyła, że to jedyna partia, w której była i jedyna, w której będzie. Dodała, że formacja składa się z osób zaangażowanych w sprawy społeczne, a jej motto to "rozwój i przyszłość, a nie odwet i przeszłość".

Jaki plan ma Pełczyńska-Nałęcz?

Minister funduszy i polityki regionalnej wskazała, że przed Polską 2050 są trzy zadania. Prosząc o głos, podkreśliła, że chce je wykonać "odważnie, z wiarą, że populizm i brunatna fala nie są nieuniknione".

Jej cele to: "po pierwsze, wzmocnienie naszego Ruchu, docenienie jego oddolnej siły. Po drugie - ponownie w sprawczości i w działaniu - pokazanie Polakom, czym i po co jest Polska 2050. I wreszcie, przygotowanie nas do samodzielnego startu w 2027 r." - wymieniła.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że w partii przez lata pełniła funkcję szefowej zespołów programowych, a w 2023 roku stała za zwycięską kampanią przed wyborami parlamentarnymi. Wówczas Polska 2050 w koalicji z PSL uzyskała ponad 14 proc. głosów.