Europosłowie Grzegorz Braun, Patryk Jaki i Daniel Obajtek mogą wkrótce stracić immunitety. W Parlamencie Europejskim właśnie rozpoczęła się procedura dotycząca ich uchylenia. Szefowa PE Roberta Metsola skierowała w poniedziałek wnioski w tej sprawie do komisji prawnej PE.

Grzegorz Braun, Daniel Obejtek, Patryk Jaki / Pawel Wodzynski/Wojciech Olkusnik/East News / East News

O swojej decyzji Roberta Metsola poinformowała po rozpoczęciu sesji europarlamentu w Strasburgu.

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu jest kierowany do komisji prawnej PE, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat.

Następnie wniosek jest podawany pod głosowanie na sesji plenarnej, a Parlament Europejski podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.

Komisja nie jest zobligowana żadnymi terminami na przygotowanie tego dokumentu, ale zwykle trwa to kilka miesięcy.