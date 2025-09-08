W poniedziałkowe popołudnie nad Małopolską przechodzą potężne burze, którym towarzyszą ulewy i miejscami opady dużego, kilkucentymetrowego gradu. Najpoważniejsza sytuacja jest w Krakowie i powiecie krakowskim, gdzie doszło do licznych zalań, ale też na Sądecczyźnie.

W poniedziałkowe popołudnie nad Małopolską przechodzą potężne burze, którym towarzyszą ulewy i miejscami pady dużego, kilkucentymetrowego gradu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej , w poniedziałek nad Polską przechodzą potężne burze. Nawałnice najmocniej dały się we znaki w Małopolsce, gdzie - jak przekazał nam mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - do godz. 18:00 strażacy interweniowali ponad 80 razy.

Potężna burza nad Krakowem Krzysztof / Gorąca Linia RMF FM

Strażak zaznaczył, że najpoważniejsza sytuacja jest w Krakowie i powiecie krakowskim, gdzie w ciągu zaledwie 30 minut odnotowano ponad 40 interwencji (przed godz. 19:00 było ich już w sumie ponad 50). W stolicy Małopolski zalanych zostało wiele ulic (m.in. Aleje Trzech Wieszczów, ul. Na Błonie i ul. Armii Krajowej), ponadto odnotowano problemy w kursowaniu komunikacji miejskiej. Mało tego - awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym spowodowała utrudnienia w dojeździe pociągiem z centrum Krakowa na lotnisko w podkrakowskich Balicach.

Zalana ul. Armii Krajowej w Krakowie Krzysztof / Gorąca Linia RMF FM

Strażacy wyjeżdżają głównie do zatkanych przepustów, połamanych gałęzi i drzew, które zalegają na chodnikach i drogach dojazdowych, oraz do zalanych piwnic, wypompowując z nich wodę. Co najważniejsze - nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany.

Ulewy i duży grad na Sądecczyźnie

Jednym z regionów, które najbardziej ucierpiały w wyniku poniedziałkowych burz, jest Sądecczyzna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tam ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami.

Nawałnica przeszła m.in. nad Krynicą-Zdrój, przynosząc intensywne opady deszczu i grad wielkości pięciozłotówek (o średnicy 3-4 centymetrów). Strażacy byli wzywani m.in. na krynicki deptak, gdzie udrażniali zatkane studzienki.

W Muszynie, mieście położonym ok. 8 km w linii prostej od Krynicy-Zdrój, woda zalała podjazdy na kilku posesjach.