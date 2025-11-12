Tysiące Serbów protestowało we wtorek przeciwko przebudowie siedziby Sztabu Generalnego w Belgradzie na luksusowy kompleks hotelowo-biurowy przez firmę Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa. Demonstrujący utworzyli wokół budynku „żywą tarczę”. Siedziba sztabu została zniszczona podczas bombardowania w 1999 roku.

Wtorkowy protest w Belgradzie / ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

Serbscy studenci zorganizowali protest w centrum Belgradu, otaczając zniszczone podczas bombardowań NATO budynki czerwoną linią.

Protestujący zapowiedzieli, że będą "żywą tarczą", by bronić historycznych obiektów.

Studenci domagają się zniesienia ustawy dotyczącej kompleksu Sztabu Generalnego i przywrócenia mu statusu dobra kultury.

W maju 2024 roku rząd Serbii podpisał umowę z firmą Kushnera na dzierżawę terenu na 99 lat i inwestycję wartą 500 mln dolarów.

Protest zorganizowali serbscy studenci. Demonstrujący wytyczyli czerwoną linię, otaczając zniszczone podczas bombardowań NATO budynki w centrum Belgradu. To ostrzeżenie, że wszyscy razem będziemy ich bronić - powiedział jeden ze studentów. Będziemy żywą tarczą - zapowiedział uczestnik protestu, cytowany przez agencję Associated Press.

Nasze żądania to zniesienie ustawy dotyczącej kompleksu i działki Sztabu Generalnego, unieważnienie bezprawnej decyzji rządu i przywrócenie siedzibie Sztabowi Generalnemu statusu dobra kultury - powiedział jeden ze studentów w przemówieniu do zgromadzonych.

Budowa ma przyspieszyć

Serbski parlament przyjął w piątek ustawę, która ma przyspieszyć budowę luksusowego kompleksu hotelowo-biurowego. Zgodnie z dokumentem wszystkie procedury związane z realizacją projektu uznaje się za pilne. W uzasadnieniu, zaproponowanym przez 110 posłów, stwierdzono, że budynki Sztabu zostały poważnie uszkodzone podczas bombardowań i że ich użytkowanie jest niemożliwe. Stwierdzono, że projekt rewitalizacji kompleksu leży w interesie społeczeństwa i ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego Serbii.

Plany Kushnera

W maju 2024 roku rząd Serbii podpisał z firmą Kushnera umowę na rewitalizację kompleksu Sztabu Generalnego, która obejmuje dzierżawę terenu na 99 lat. Dziennik "New York Times" ogłosił w marcu, że inwestycja - w ramach której planuje się budowę hotelu i powierzchni biurowych - jest warta 500 mln dolarów, a zgodnie z proponowaną umową państwo serbskie powinno otrzymać 22 proc. zysków.

Firma Kushnera zobowiązała się również do budowy pomnika na terenie kompleksu, który będzie upamiętniać wszystkie ofiary bombardowań NATO. W 1999 r. samoloty Sojuszu dwukrotnie zbombardowały budynek Sztabu Generalnego.

Projekt budzi kontrowersje

Projekt od miesięcy wywołuje w Serbii wiele kontrowersji, a jego przeciwnicy uważają, że zniszczona siedziba Sztabu jest hołdem dla ofiar bombardowań oraz pomnikiem modernistycznej architektury z czasów Jugosławii.