Jakie są wstępne ustalenia?

Między posłem a aktorem doszło do szarpaniny, gdy ten - według jednej z relacji - podszedł i wyraził swój "brak sympatii" do Zbigniewa Ziobry. Zadać miał też pytanie, czy ktoś myśli inaczej. Wtedy poseł Matecki wstał. Aktor miał do niego ruszyć i chwycić za krawat. Wtedy też do szarpaniny miał dołączył poseł Ciecióra, który miał też otrzymać cios w okolice głowy.

Są jednak też zeznania, według których zdecydowane zachowanie aktora miało wynikać z faktu obrony dobrego imienia jego partnerki. Kobieta miała 0,2 promila alkoholu. Twierdzi, że nieustaleni posłowie używali wobec niej wulgaryzmów.

Dariusz Matecki był trzeźwy, drugi z posłów przyznał, że pił, ale odmówił poddania się badaniu alkomatem.

Do zdarzenia odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ .