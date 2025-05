Dariusz Matecki poinformował, że został zaatakowany w hotelu poselskim. Agresorem - zdaniem posła PiS - był aktor serialu "M jak miłość". "Uderzył mnie, a następnie drugiego posła PiS" - napisał. Informację o zatrzymaniu 54-letniego mężczyzny przekazała RMF FM policja.

Dariusz Matecki / Marcin Bielecki / PAP

O sprawie Dariusz Matecki poinformował na platformie X. "Wracam z oświadczeń poselskich około 22 i przed dalszą pracą - w barze, w Hotelu Poselskim chciałem zjeść kolację. Jem sobie spokojnie zupę, rozmawiając z posłami PiS i Konfederacji i nagle podchodzi do mnie z pełną agresją jakiś człowiek, krzycząc, że 'Ziobro to c***!' I pyta, czy mam coś przeciwko. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że jak najbardziej mam coś przeciwko" - napisał.

"Uderzył mnie, a następnie drugiego posła PiS" - dodał.

Agresora - jak poinformował poseł PiS - zabrała Straż Marszałkowska, a następnie policja.

Jego zdaniem chodzi o aktora znanego z serialu "M jak miłość". "Jak widać po jego profilu, ideologicznie sprofilowany, wielokrotnie atakował PiS" - napisał Matecki.

Poseł PiS podkreślił, że poprosił policję o zbadanie siebie alkomatem. "Oczywiście wyszło 0,0" - napisał.

Policja: Zatrzymany 54-latek

Informację o incydencie potwierdził w rozmowie z RMF FM mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa I. Jak przekazał, zgłoszenie wpłynęło we wtorek przed godz. 23:00.

Dostaliśmy zgłoszenie, że mogło dojść do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów - przekazał Jakub Pacyniak.

Jak dodał, w tej sprawie został zatrzymany 54-latek. Miał ok. promila alkoholu w organizmie. Przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Funkcjonariusz przekazał, że policjanci czekają, aż 54-latek wytrzeźwieje, żeby móc go przesłuchać.