Szef klubu Prawo i Sprawiedliwość i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na konferencji Conservative Political Action Conference w podrzeszowskiej Jasionce porównał prezydenta Donalda Trumpa do byłego francuskiego przywódcy Napoleona Bonaparte. "W naszym hymnie jest zawołanie 'Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy'. W dzisiejszych czasach dał nam przykład Donald Trump, jak zwyciężać mamy. Idźmy do zwycięstwa" - powiedział.

Mariusz Błaszczak porównał Donalda Trumpa do Napoleona Bonaparte (Fot. Shutterstock - zdjęcie ilustracyjne, for. Darek Delmanowicz - PAP) / SARAH YENESEL / PAP

CPAC to coroczna konferencja, w której biorą udział konserwatyści i aktywiści z całego świata. W przeszłości była organizowana w Stanach Zjednoczonych, natomiast w ostatnich latach to wydarzenie zaczęto organizować także w innych państwach, w tym na Węgrzech i Polsce.

Kontrowersyjne porównanie Błaszczaka

Na tegorocznej edycji konferencji, którą zorganizowano w podrzeszowskiej Jasionce przemawiał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Były minister obrony narodowej wypowiedział się na temat wyborów prezydenckich w Polsce.

W niedzielę Polacy wybiorą między "człowiekiem z krwi i kości" a "produktem globalistycznym". Siły globalistyczne są potężne, ale można z nimi wygrać. Dał nam przykład Donald Trump jak zwyciężać mamy - stwierdził.

Było to nawiązanie do fragmentu polskiego hymnu, w którym pojawia się wzmianka o francuskim przywódcy Napoleonie Bonaparte.

"Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami - dał nam przykład Bonaprte jak zwyciężać mamy" - brzmi w oryginale najważniejsza pieśń Polaków.

"Zakamuflowany totalitaryzm"

Błaszczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że obecnie jesteśmy świadkami sytuacji, w której demokracja sprowadza się nie do wyboru, lecz głosowania.

W naszym kraju mamy do czynienia z zakamuflowanym totalitaryzmem, gdyż atakowany jest Kościół w Polsce. Kościół rzymskokatolicki jest depozytariuszem tych wartości, wokół których zorganizowane jest nasze życie. A więc te wartości są zagrożone, trzeba ich bronić, nie tylko w Polsce, Europie, ale na całym świecie – mówił polityk PiS.

Dodał, że "niedzielne wybory będą najistotniejsze w najnowszej historii kraju". O Pałac Prezydencki rywalizują kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Szef klubu PiS zaatakował Rafała Trzaskowskiego

Mariusz Błaszczak na konferencji w Jasionce komplementował prezesa IPN. Jak mówił, "z jednej strony mamy Karola Nawrockiego - człowieka z krwi i kości, konserwatystę, wiernego wartościom". A z drugiej strony mamy produkt globalistyczny. Mamy człowieka, którego zadaniem jest pełnienie funkcji swoistego żandarma, żeby tylko Polacy np. wdrożyli pakt migracyjny czy Zielony Ład – ocenił.

Według niego, Polacy nie mogą się na to zgodzić i muszą wybrać prezydenta, który powstrzyma m.in. pakt migracyjny.

B. szef MON oświadczył też, że rząd PiS zrobił wiele, aby Polska była bezpieczna. Do największych sukcesów jego obozu politycznego zaliczył m.in. budowę zapory na granicy z Białorusią czy kontrakty wojskowe z USA.

Krytyka Unii Europejskiej

Błaszczak nie szczędził słów krytyki pod adresem Unii Europejskiej. Podnosił, że obecnie z UE można usłyszeć głosy, że "należy zerwać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tylko trzeba te relacje budować z Niemcami".

My się na to nie godzimy. Właśnie o tym też będą te wybory, pierwszego czerwca. O tym zdecydujemy my wszyscy. Można powiedzieć, że te siły globalistyczne są tak potężne, że nie można wygrać, ale to nieprawda. Można wygrać. W naszym hymnie jest zawołanie 'Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy'. W dzisiejszych czasach dał nam przykład Donald Trump, jak zwyciężać mamy. Idźmy do zwycięstwa – podsumował.