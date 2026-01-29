Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała żołnierza brygady bezzałogowych kompleksów ukraińskiej marynarki wojennej, który na zlecenie Moskwy przygotowywał ataki na ukraińskie jednostki, specjalizujące się w obsłudze morskich dronów. Mężczyzna został zwerbowany po tym, jak opowiedział znajomym, czym zajmuje się w wojsku. Wśród nich była współpracowniczka rosyjskich służb specjalnych.
- Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała rosyjskiego agenta, który przygotowywał ataki na ukraińskie jednostki obsługujące morskie drony "Sea Baby" i "Magura".
- Zatrzymany to żołnierz brygady bezzałogowych kompleksów ukraińskiej marynarki wojennej, który przekazywał Rosjanom dane o lokalizacjach baz i magazynów dronów.
- Agent obecnie znajduje się w areszcie.
- Drony "Magura" zostały użyte przez Ukraińców w maju 2024 roku do zniszczenia dwóch rosyjskich kutrów u wybrzeży Krymu.
Ukraińskie służby w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie poinformowały, że zatrzymany agent rosyjskiego wywiadu przygotowywał plan ataku Federacji Rosyjskiej na morskie drony "Sea Baby" oraz "Magura".