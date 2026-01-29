Szpiegiem Kremla okazał się żołnierz brygady bezzałogowych kompleksów ukraińskiej marynarki wojennej. Gromadził on geolokalizację punktów bazowania żołnierzy, którzy sterują morskimi dronami. Zbierał także współrzędne miejsc, gdzie przechowywane są te maszyny. Zatrzymania dokonano w chwili, gdy rosyjski agent przygotowywał dane do ataków, by przekazać je swoim zleceniodawcom.

Tak go zwerbowali Rosjanie

SBU wyjaśniła, że Rosjanie zainteresowali się ukraińskim żołnierzem, ponieważ opowiadał on znajomym, czym zajmuje się w wojsku. Wśród tych znajomych była współpracowniczka rosyjskich służb specjalnych. Mężczyzna trafił do aresztu.

Drony morskie "Sea Baby" zaatakowały 10 grudnia na Morzu Czarnym tankowiec Dashan. 29 listopada takie bezzałogowce uderzyły zaś na Morzu Czarnym w dwa tankowce objęte sankcjami - Kairos i Virat.

Z kolei 11 grudnia 2025 roku drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" SBU zaatakowały rosyjską platformę naftowo-gazową na Morzu Kaspijskim, należącą do spółki Łukoil-Niżniewołżsknieft.

W wyniku tej operacji wstrzymano tam wydobycie ropy i gazu.

Atak na morski krymski

29 listopada poinformowano, że dwa tankowce rosyjskiej floty cieni zaatakowane zostały na Morzu Czarnym u wybrzeży Turcji - również przez drony "Sea Baby". Wcześniej, bo w lipcu 2023 roku SBU wspólnie z ukraińską marynarką wojenną przeprowadziła atak na most krymski za pomocą dwóch morskich dronów kamikadze. To także były "Sea Baby". Efektem akcji było zniszczenie jednego filara. Na skutek ataku, przez trzy miesiące ruch na moście drogowym odbywał się tylko jedną nitką.

W grudniu 2024 roku grupa ukraińskich dronów "Sea Baby" uszkodziła natomiast rosyjskie śmigłowce, samoloty i łodzie patrolowe oraz uderzyła w barkę transportującą sprzęt wojskowy i sprzęt do naprawy mostu na Krymie. W maju tego samego roku informowano, że skonstruowane przez SBU drony morskie typu "Sea Baby" zostały wyposażone w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Grad.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła, że drony te produkowane są w podziemnej fabryce. Mogą one przenosić ładunki wybuchowe o wadze 850 kilogramów.

Dronami morskimi dysponuje także ukraiński wywiad wojskowy HUR. Ich nazwa to "Magura". W maju 2024 r. zniszczyły one dwa kutry morskie rosyjskiej marynarki wojennej u wybrzeży okupowanego Krymu.