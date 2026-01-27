Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. W spotkaniu nie będą uczestniczyć reprezentanci Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Jak się nieoficjalnie dowiedział dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w Pałacu Prezydenckim dyskutowane mają być kwestie dotyczące Rady Pokoju i zmiany konstytucji.
- Prezydent Karol Nawrocki zaprosił polityków na spotkanie 29 stycznia. Rozmowy mają dotyczyć m.in. Rady Pokoju i zmian w konstytucji.
- Lewica odmówiła udziału. Koalicja Obywatelska również nie wyśle swoich przedstawicieli.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w piątek, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem".
Jak się nieoficjalnie dowiedział dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, podczas spotkania dyskutowane mają być kwestie dotyczące Rady Pokoju i zmiany konstytucji.
Z zaproszenia nie skorzysta Lewica. Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej, to Polskę 2050 będzie reprezentował Bartosz Romowicz, a PSL Krzysztof Paszyk - ustalił reporter RMF FM.
O to, czy w spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel klubu KO, został zapytany we wtorek w Polsat News Adam Szłapka, rzecznik rządu.
Z tego, co wiem przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu - powiedział rzecznik rządu. Dopytywany, czy na spotkaniu z prezydentem będą inni przedstawiciele klubu, odparł, "że z tego, co wie, to nie".
Mam taką informację od przewodniczącego klubu - dodał Szłapka. Na pytanie, czy ta sytuacja może się zmienić podkreślił: Nie sądzę.
Szłapka przypomniał, że w styczniu odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone - zaznaczył.
Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM, na specjalne traktowanie może liczyć klub Prawa i Sprawiedliwości, bo zaproszenie otrzymał cały klub, a nie wyłącznie jego przedstawiciel.