Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie kontrowersyjnej reklamy piwa z Mikołajem w roli głównej. Spot z Tomaszem Karolakiem wywołał falę skarg, jednak prokuratura nie doszukała się znamion czynu zabronionego.
- Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie reklamy piwa ze św. Mikołajem.
- Spot reklamowy emitowany był w grudniu ubiegłego roku, w świątecznym paśmie telewizyjnym.
- Jak bronił się producent piwa? O tym poniżej.
- Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl.
W telewizyjnym spocie reklamującym piwo św. Mikołaj, w którego wcielił się aktor Tomasz Karolak, ustawiał obok choinki butelki z piwem. Otwierając jedną z nich, mówił: "Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem".
Prok. Piotr Skiba przekazał, że na początku stycznia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola wpłynęło zawiadomienie od Stowarzyszenia Naukowego Natura i Zdrowie, którego zdaniem reklama naruszała przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dotyczące reklamy napojów alkoholowych wbrew przepisom.
Prokuratura wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie reklamy piwa.
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wydano wobec braku znamion czynu zabronionego - wyjaśnił Skiba.
Pod koniec grudnia PAP informowała o planach złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusławę Bukowską.
W rozmowie Bukowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi piwo jest jedynym napojem alkoholowym, którego reklama jest w Polsce dozwolona - jednak pod pewnymi warunkami.
Nie może być ona m.in. kierowana do małoletnich, wywoływać skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym. Jej zdaniem warunki te nie zostały spełnione w świątecznej reklamie piwa.
Wcześniej przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zleciła kontrolę reklamy oraz wezwała wszystkich nadawców do natychmiastowego zaprzestania jej emitowania.
W oficjalnym komunikacie KRRiT poinformowała, że na świąteczną reklamę piwa wykorzystującą wizerunek św. Mikołaja otrzymała ponad 20 skarg. Widzowie zwracali uwagę m.in. na to, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem św. Mikołaja.
Spółka Van Pur SA, właściciel marki, której dotyczyła reklama, przekazała pod koniec grudnia ub. roku stanowisko, w którym poinformowała, że "spot reklamowy pozytywnie przeszedł standardowy proces kolaudacji w stacjach TV przed dopuszczeniem do emisji, nie budząc zastrzeżeń natury etycznej lub prawnej".
Firma podkreśliła, że "intencją marki Łomża nie było i nie jest promowanie się poprzez wywoływanie kontrowersji". Zwróciła też uwagę, że "kampania z udziałem Tomasza Karolaka została przygotowana z myślą o pełnoletnich odbiorcach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa", a "telewizyjne spoty były emitowane wyłącznie w paśmie wieczornym, nieprzeznaczonym dla widzów małoletnich".
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 r. spożycie alkoholu w Polsce wyniosło 8,8 l czystego (100 proc.) alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w tym także na osoby poniżej 18. roku życia). 8,8 l to ilość alkoholu znajdująca się w 320 butelkach piwa, 106 butelkach białego wina lub 44 półlitrowych butelkach wódki.