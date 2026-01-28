Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie kontrowersyjnej reklamy piwa z Mikołajem w roli głównej. Spot z Tomaszem Karolakiem wywołał falę skarg, jednak prokuratura nie doszukała się znamion czynu zabronionego.

Tomasz Karolak wystąpił w reklamie piwa / Tricolors / East News

Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie reklamy piwa ze św. Mikołajem.

Spot reklamowy emitowany był w grudniu ubiegłego roku, w świątecznym paśmie telewizyjnym.

W telewizyjnym spocie reklamującym piwo św. Mikołaj, w którego wcielił się aktor Tomasz Karolak, ustawiał obok choinki butelki z piwem. Otwierając jedną z nich, mówił: "Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem".

Prok. Piotr Skiba przekazał, że na początku stycznia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola wpłynęło zawiadomienie od Stowarzyszenia Naukowego Natura i Zdrowie, którego zdaniem reklama naruszała przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dotyczące reklamy napojów alkoholowych wbrew przepisom.

Prokuratura wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie reklamy piwa.

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wydano wobec braku znamion czynu zabronionego - wyjaśnił Skiba.

Reklama piwa dozwolona w Polsce - jednak pod pewnymi warunkami

Pod koniec grudnia PAP informowała o planach złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusławę Bukowską.

W rozmowie Bukowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi piwo jest jedynym napojem alkoholowym, którego reklama jest w Polsce dozwolona - jednak pod pewnymi warunkami.

Nie może być ona m.in. kierowana do małoletnich, wywoływać skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym. Jej zdaniem warunki te nie zostały spełnione w świątecznej reklamie piwa.

Wcześniej przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zleciła kontrolę reklamy oraz wezwała wszystkich nadawców do natychmiastowego zaprzestania jej emitowania.

Reklama z Karolakiem "godzi w tradycyjne wartości"

W oficjalnym komunikacie KRRiT poinformowała, że na świąteczną reklamę piwa wykorzystującą wizerunek św. Mikołaja otrzymała ponad 20 skarg. Widzowie zwracali uwagę m.in. na to, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem św. Mikołaja.

Spółka Van Pur SA, właściciel marki, której dotyczyła reklama, przekazała pod koniec grudnia ub. roku stanowisko, w którym poinformowała, że "spot reklamowy pozytywnie przeszedł standardowy proces kolaudacji w stacjach TV przed dopuszczeniem do emisji, nie budząc zastrzeżeń natury etycznej lub prawnej".

Firma podkreśliła, że "intencją marki Łomża nie było i nie jest promowanie się poprzez wywoływanie kontrowersji". Zwróciła też uwagę, że "kampania z udziałem Tomasza Karolaka została przygotowana z myślą o pełnoletnich odbiorcach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa", a "telewizyjne spoty były emitowane wyłącznie w paśmie wieczornym, nieprzeznaczonym dla widzów małoletnich".

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 r. spożycie alkoholu w Polsce wyniosło 8,8 l czystego (100 proc.) alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w tym także na osoby poniżej 18. roku życia). 8,8 l to ilość alkoholu znajdująca się w 320 butelkach piwa, 106 butelkach białego wina lub 44 półlitrowych butelkach wódki.