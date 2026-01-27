"Auschwitz jest dowodem barbarzyństwa ideologii narodowosocjalistycznej, która znalazła dom w Niemczech, jest też symbolem obojętności wobec śmierci niewinnych w tym państwie przed 1939 r. i obojętności Europy Zachodniej wobec tego, co działo się w Polsce w l. 1939-1941" - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 81. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. "Po 1945 roku pamiętaliśmy o ofiarach, ale zapomnieliśmy o sprawcach" - powiedział Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki podczas wypowiedzi dla mediów, po uroczystości złożenia kwiatów przed Ścianą Śmierci na terenie byłego obozu Auschwitz / Jarek Praszkiewicz / PAP

Prezydent we wtorek wziął udział w odbywających się w Oświęcimiu i Brzezince w obchodach 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Karol Nawrocki powiedział, że obóz ten "był fabryką śmierci zorganizowaną przez Niemców". Ale ta droga, i o tym powinniśmy pamiętać, my, współcześni Polacy, ale także najważniejsze osoby na całym świecie, ta droga rozpoczęła się dużo wcześniej w międzywojennych Niemczech - mówił.

Dodał, że to "naród niemiecki "poparł ideologię narodowego socjalizmu i pozwolił Adolfowi Hitlerowi dojść do władzy", a "zło niemieckich obozów koncentracyjnych i obozu koncentracyjnego w Auschwitz było złem państwowym".

"Ideologia, która znalazła swój dom w konkretnym państwie, czyli w Niemczech"

Prezydent stwierdził, że dzisiaj Auschwitz jest symbolem i dowodem "bestialstwa, barbarzyństwa, narodowosocjalistycznej ideologii, która znalazła swój dom w konkretnym państwie, czyli w Niemczech". Jest także - dodał - "symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych w ramach akcji eutanazyjnych przed rokiem 1939 i po roku 1939, i obojętności państw Europy Zachodniej na to, co działo się w Polsce w latach 1939-1941".

Prezydent powiedział, że Niemcy "zamordowali 6 milionów Żydów, a wśród nich 3 miliony obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej". Do Auschwitz mogło nie dojść, gdyby reakcja była odpowiednia dużo wcześniej, ale doszło i dziś o tym pamiętamy i dziś o tym musimy przypominać - powiedział Nawrocki.

Wieczna pamięć ofiarom Holokaustu, Żydom, którzy zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym Auschwitz, przedstawicielom jednego narodu, a obywatelom wielu państw - także mojej ojczyzny, Rzeczpospolitej - powiedział prezydent.

Nawrocki: Zapomnieliśmy o sprawcach

Podkreślił ponadto, że "świat nie może być obojętny na to, co działo się po 1945 roku". Tylko 15 proc. oprawców z niemieckich obozów koncentracyjnych odpowiedziało za mordy, które miały tu miejsce. Świat odwracał przez wiele lat głowy od tej strasznej tragedii i odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Auschwitz. Po 1945 roku pamiętaliśmy o ofiarach, ale zapomnieliśmy o sprawcach - powiedział Nawrocki.

Jak mówił, "tyle dziś zachwytów słyszymy o tym, że po roku 1945 roku nie było wojny światowej - świat żył w pokoju, ONZ funkcjonowała". A przez tyle dekad nie udało się doprowadzić do odpowiedzialności osób, które były odpowiedzialne właśnie za tę śmierć i ten symbol, w którym jesteśmy - mówił Nawrocki.

Państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło reparacji Polsce za zło II wojny światowej. Tak nie buduje się świata pokoju - za każdą zbrodnię i każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić. Wtedy dopiero będziemy mogli mieć poczucie, że wykonaliśmy swój współczesny obowiązek - powiedział prezydent.