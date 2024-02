Przepychanka przed Sejmem. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik chcą wejść do budynku parlamentu. Napotkali jednak na opór straży marszałkowskiej. To, co się dzieje przed Sejmem śledzimy w naszej relacji.

Mariusz Kamiński przed Sejmem / Leszek Szymański / PAP

09:27

"Marszałek Hołownia boi się dwóch posłów, tak? Co to za środki bezpieczeństwa, to miał być otwarty, przyjazny Sejmu, uśmiechnięty. Widzicie co się dzieje. To jest wielkie oszustwo" - powiedział.

09:26

Wąsik, komentując w brak umożliwienia wejścia do budynku Sejmu ocenił, że to złamanie prawa i jest to pozbawienie duże grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie. Według niego "to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu".

09:24

Maciej Wąsik przed Sejmem powiedział, że jest posłem. "To jest moja legitymacja. Mam przy sobie też wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdza, że decyzja marszałka Hołowni w moim kierunku jest nieważna" - mówił Wąsik.

09:21

09:18

Straż marszałkowska przekazała, że Wąsik i Kamiński mogą wejść do Sejmu przez biuro przepustek, gdzie "dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Sejmu".

09:15

Przepychanki przed Sejmem. Straż marszałkowska próbuje powstrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przed wejściem do Sejmu.

09:10

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zapowiedzieli, że chcą wejść do budynku w otoczeniu innych posłów PiS. -Podkreślali, że nadal są posłami.