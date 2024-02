Prezydent Andrzej Duda przybył we wtorek do stolicy Rwandy, Kigali. To drugi przystanek w podróży polskiego prezydenta po wschodniej Afryce, gdzie promuje polski biznes i rozmawia o sytuacji politycznej związanej z rosyjską agresją na Ukrainę.

Podczas wizyty w Afryce Wschodniej Andrzej Duda odwiedza trzy państwa: Kenię, Rwandę i Tanzanię. Prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Od niedzieli prezydent przebywał w Kenii. We wtorek z Kenii udał się do Rwandy, zaś ostatnim przystankiem jego podróży będzie Tanzania, którą odwiedzi w czwartek. W programie wizyty w Rwandzie zaplanowano m.in. rozmowy dwustronne z prezydentem tego kraju Paulem Kagame, polsko-rwandyjskie forum gospodarcze i wizytę w ośrodku dla niewidomych dzieci w Kibeho. Rwanda jest krajem rozwijającym się bardzo dynamicznie, więc mam nadzieję, że możliwości rozwojowe dla naszych przedsiębiorców będą na tyle atrakcyjne, żeby ich zainteresować współpracą z przedsiębiorcami rwandyjskimi i inwestycjami - mówił prezydent przed wylotem do Rwandy.

