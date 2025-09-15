Samochód europosła Waldemara Budy został ostrzelany w Brukseli! W trakcie ataku polityka nie było w aucie. W mediach społecznościowych eurodeputowany przekazał, że oddanych zostało 9 strzałów z broni pneumatycznej, a akcja wyglądała na zaplanowane działania.
W Brukseli doszło do niebezpiecznego incydentu. Samochód europosła PiS Waldemara Budy został ostrzelany z broni pneumatycznej.
W momencie ataku polityka nie było w pojeździe.
Jak poinformował Buda w mediach społecznościowych, na jego samochód oddano dziewięć strzałów z broni pneumatycznej. „Oddanych zostało 9 strzałów z broni pneumatycznej, a akcja wyglądała na zaplanowane działania” – przekazał.