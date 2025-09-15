Pia Skrzyszowska zajęła piąte miejsce w finałowym biegu na 100 m przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Wygrała Szwajcarka Ditaji Kambundji.

Pia Skrzyszowska zajęła piąte miejsce w finałowym biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio.

Polka uzyskała czas 12,49 sekundy, co jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie.

Zwycięstwo odniosła Szwajcarka Ditaji Kambundji z rezultatem 12,24. Srebrny medal zdobyła Nigeryjka Tobi Amusan (12,29), a brąz wywalczyła Amerykanka Grace Stark (12,34).

Skrzyszowska imponowała już na starcie – miała najlepszą reakcję spośród wszystkich finalistek, wynoszącą 0,141 sekundy.

Jak podkreślają eksperci, „Skrzyszowska dobrze zaplanowała szczyt formy, gdyż w finale MŚ uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie”.