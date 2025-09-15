Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące dwóch partii goździków marki Kamis. W produktach wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu – chlorpiryfosu. Producent rozpoczął już proces wycofywania towaru z rynku.

GIS ostrzega: Wycofanie dwóch partii goździków Kamis z powodu przekroczenia norm pestycydów / Shutterstock

Dwie partie goździków Kamis z przekroczonym poziomem pestycydu

W poniedziałek GIS poinformował o wycofaniu dwóch partii goździków Kamis (8 g, saszetka) po tym, jak władze sanitarne Francji wykryły w nich przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu. Chodzi o partie o numerach:

0002787537 (data minimalnej trwałości: 08.02.2028)

0002803425 (data minimalnej trwałości: 20.03.2028)

Producentem wycofywanych produktów jest McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie.

Reakcja producenta i działania służb sanitarnych

Po otrzymaniu informacji o niezgodności, producent natychmiast powiadomił Państwową Inspekcję Sanitarną oraz odbiorców o rozpoczęciu procesu wycofywania produktu z rynku. Organy sanitarne monitorują przebieg wycofania i apelują do konsumentów o sprawdzenie posiadanych opakowań.

Osoby, które posiadają goździki Kamis z wyżej wymienionych partii, powinny zaprzestać ich używania i zwrócić produkt do miejsca zakupu. Szczegółowe informacje na temat wycofania dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Chlorpiryfos – co to za substancja?

Chlorpiryfos to pestycyd, którego stosowanie w Unii Europejskiej jest ściśle regulowane ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Przekroczenie dopuszczalnych norm może stanowić ryzyko dla konsumentów, dlatego GIS zaleca, by nie spożywać produktów z wycofanych partii.



