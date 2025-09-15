Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące dwóch partii goździków marki Kamis. W produktach wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu – chlorpiryfosu. Producent rozpoczął już proces wycofywania towaru z rynku.
W poniedziałek GIS poinformował o wycofaniu dwóch partii goździków Kamis (8 g, saszetka) po tym, jak władze sanitarne Francji wykryły w nich przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu. Chodzi o partie o numerach:
- 0002787537 (data minimalnej trwałości: 08.02.2028)
- 0002803425 (data minimalnej trwałości: 20.03.2028)
Producentem wycofywanych produktów jest McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie.
Po otrzymaniu informacji o niezgodności, producent natychmiast powiadomił Państwową Inspekcję Sanitarną oraz odbiorców o rozpoczęciu procesu wycofywania produktu z rynku. Organy sanitarne monitorują przebieg wycofania i apelują do konsumentów o sprawdzenie posiadanych opakowań.
Osoby, które posiadają goździki Kamis z wyżej wymienionych partii, powinny zaprzestać ich używania i zwrócić produkt do miejsca zakupu. Szczegółowe informacje na temat wycofania dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Chlorpiryfos to pestycyd, którego stosowanie w Unii Europejskiej jest ściśle regulowane ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Przekroczenie dopuszczalnych norm może stanowić ryzyko dla konsumentów, dlatego GIS zaleca, by nie spożywać produktów z wycofanych partii.