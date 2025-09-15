Samochód europosła Waldemara Budy został ostrzelany w Brukseli! W trakcie ataku polityka nie było w aucie. W mediach społecznościowych eurodeputowany przekazał, że oddanych zostało 9 strzałów z broni pneumatycznej, a akcja wyglądała na zaplanowane działania.

"Wylęgarnia terrorystów" kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury W Brukseli doszło do niebezpiecznego incydentu. Samochód europosła PiS Waldemara Budy został ostrzelany z broni pneumatycznej. W momencie ataku polityka nie było w pojeździe. Jak poinformował Buda w mediach społecznościowych, na jego samochód oddano dziewięć strzałów z broni pneumatycznej. „Oddanych zostało 9 strzałów z broni pneumatycznej, a akcja wyglądała na zaplanowane działania” – przekazał. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez belgijską policję. Waldemar Buda nie ukrywa, że cała sytuacja budzi jego niepokój. Zaznacza, że ostrzał wyglądał na zaplanowaną akcję. Na razie nie wiadomo, czy incydent miał podłoże polityczne, czy był to akt wandalizmu.

