Już w trakcie ostatniej wizyty w RMF FM Dziambor zakładał, że może go zabraknąć na listach wyborczych Konfederacji. 1 lutego Robert Mazurek pytał go, czy jest możliwe, że wystartuje z list PiS-u. Nie jest to możliwe. Ja jestem wolnorynkowcem, więc w ogóle nie spoglądam jakimkolwiek dobrym okien na partie, które nie mają tego wolnorynkowego rysu. Nigdy z PiS-em. Z Platformą Obywatelską mam dokładnie to samo. Ona staje się partią lewicującą albo przynajmniej centrolewicującą - mówił.



Mogę zostać sam, to się zdarza. Jestem gotowy też na to, żeby opuścić Sejm i wrócić do swojego zawodu. Ja bardzo lubiłem swój zawód. Jestem nauczycielem i bardzo dobrze się czułem w tym zawodzie. Oczywiście polityka jest pewną pasją, ale politykiem się bywa, a nie jest i nie można nim być za wszelką cenę - dodawał.