"To się nazywają prawybory 'na pełnym Putinie'. W Donbasie również odbyło się takie głosowanie, gdzie obywatele Ukrainy mogli wziąć udział i zdecydować, czy oni chcą być Rosją, czy Ukrainą. Byli zachęcani przez uzbrojonych żołnierzy rosyjskich, żeby wzięli udział i nawet byli tacy śmiałkowie, którzy zagłosowali, że jednak Ukraina, a nie Rosja. To było prawdziwe bohaterstwo, ale to była mniejszość” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Artur Dziambor. W ten sposób odniósł się do prawyborów w Nowej Nadziej.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dziambor o prawyborach w Nowej Nadziei: Prawybory "na pełnym Putinie"

Działacze Nowej Nadziei organizują serię prawyborów, która mają wyłonić "jedynki" na listach wyborczych Konfederacji w dwudziestu okręgach.

Kończy się ta procedura (prawyborów - przyp. red.) w ten weekend. Ona kończy się w atmosferze skandalu. To, co się stało w Legnicy, to, co się stało w Krakowie, co działo się w Gdyni, to są rzeczy absolutnie kasujące te prawybory jako cokolwiek poważnego - oceniał gość Roberta Mazurka.

Ja mam pretensje o to, że w ogóle do tego doszło, że w ten sposób one (prawybory) się dzieją. Mieliśmy pewne umowy między sobą, mieliśmy np. uchwałę wewnętrzną, podjętą 2 lata temu o tym, że posłowie są liderami list w następnych wyborach i to zostało unieważnione, chociaż nie miało prawa być unieważnione. Tam było napisane wprost, że to jest gwarancja - mówił Dziambor.

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy wierzy w to, że wystartuje w następnych wyborach z list Konfederacji.

Wierzę, że jest jeszcze szansa na porozumienie, natomiast wiem doskonale, na co się koledzy beze mnie umówili. Na to, że rozdzielają sobie Konfederację - mówił.

Jeżeli Dziambora nie będzie na listach Konfederacji, to co będzie dalej? Założyliśmy Wolnościowców. Tych Wolnościowców rozwijamy i rozwijać będziemy - mówił.

"Politykiem nie można być za wszelką cenę"

Czy jest możliwe, że wystartuje z listu PiS-u? Nie jest to możliwe. Ja jestem wolnorynkowcem, więc w ogóle nie spoglądam jakimkolwiek dobrym okien na partie, które nie mają tego wolnorynkowego rysu. Nigdy z PiS-em. Z Platformą Obywatelską mam dokładnie to samo. Ona staje się partią lewicującą albo przynajmniej centrolewicującą - mówił.

Mogę zostać sam, to się zdarza. Jestem gotowy też na to, żeby opuścić Sejm i wrócić do swojego zawodu. Ja bardzo lubiłem swój zawód. Jestem nauczycielem i bardzo dobrze się czułem w tym zawodzie. Oczywiście polityka jest pewną pasją, ale politykiem się bywa, a nie jest i nie można nim być za wszelką cenę - dodawał.

O incydencie z udziałem Brauna

Robert Mazurek pytał też swojego gościa o incydent z udziałem Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji wyniósł z Sądu Okręgowego w Krakowie choinkę przystrojoną m.in. bombkami z napisem "Konstytucja". Drzewko wyrzucił na śmietnik. Interweniowała policja.

Dziwna troszkę akcja, ale poszło na dobre cele. Widziałem, że te bombki, które przetrwały tę interwencję, zostały wylicytowane dla WOŚP za kilkanaście tysięcy zł, więc ostatecznie akcja na plus - mówił.

Po co Braun to zrobił? Ja uważałem, że w momencie, kiedy weszliśmy do Sejmu, happeningi się skończyły. Sugerowałem to mojemu byłemu prezesowi Korwinowi i sugeruję to ogólnie wszystkim politykom. Kiedy byliśmy za płotem, przez 20 lat krzyczeliśmy: wpuścicie nas, to wtedy rzeczywiście, żeby zwrócić na siebie uwagę mediów i żeby trafić na jakiś wywiad, to trzeba było się mocno wygłupiać. My np. co roku paliliśmy PIT-y, jedliśmy PIT-y z keczupem itd. I od czasu do czasu, sporadycznie przyszła jakaś kamera. To było święto lasu, że pokazano jakieś środowisko, którego nie ma w Sejmie. Teraz jesteśmy w Sejmie, więc tego typu happeningi powinny się skończyć - mówił.