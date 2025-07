​Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na wtorkowej konferencji prasowej zaapelował do swoich zwolenników o udział w manifestacji przeciwko nielegalnej imigracji, jaką jego formacja zorganizuje 11 października 2025 roku. "Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły" - powiedział prezes PiS.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / PAP/Piotr Nowak / PAP

Briefing prasowy Prawa i Sprawiedliwości, na którym przemawiał prezes tej formacji politycznej, był poświęcony kwestii nielegalnej migracji, a także sytuacji na zachodniej granicy Polski. Lider PiS Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że "w tej chwili trwa początek operacji zmierzającej do tego, aby Polska ten ciężar migracji zaczęła dźwigać".

Polityk zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza podjąć konkretne działania. Te - jak mówił - będą zmierzały do przekonania władzy do tego, "aby zamiast ośrodków dla migrantów zaczęła się przeciwstawiać temu wszystkiemu, co gotują nam dzisiaj Niemcy i Bruksela".

Apel prezesa PiS. "Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły"

Kaczyński zapowiedział organizację manifestacji przeciw nielegalnej imigracji, która ma się odbyć 11 października 2025 r.

Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły. Będzie to manifestacja przeciwko nielegalnej migracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście - zwrócił się do swoich zwolenników Jarosław Kaczyński.