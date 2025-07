Dzięki popularności pracy zdalnej możemy mówić o cyfrowych nomadach, czyli osobach, które mogą wykonywać swoją pracę zdalnie z niemal dowolnego miejsca na świecie. Obecnie najlepszym miejscem do takiego życia jest Europa - a w szczególności Hiszpania i Portugalia. Tak wynika z analizy internetowego biura podróży eSky.pl, w której wzięto pod uwagę m.in. koszty i poziom życia, usługi publiczne oraz warunki prawne pozwalające na dłuższy pobyt. "Często te wyjazdy są związane z warunkami pogodowymi. Zimą przenosimy się na wybrzeża Hiszpanii, a kiedy tam zaczynają się nieznośne upały, wyjeżdżamy w chłodne miejsca, np. do krajów nadbałtyckich" - mówił Jarosław Grabczak, ekspert eSky.pl.

Lubisz pracować zdalnie? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dokąd wyjeżdżają "cyfrowi nomadzi"? Najlepsze miejsca do pracy zdalnej w Europie

Hiszpania - słoneczny raj do pracy zdalnej?

Gość Radia RMF24 wskazał, że przy wyborze miejsca do czasowego osiedlenia się warto zwrócić uwagę nie tylko na koszty życia, ale również na dostępność usług i infrastrukturę komunikacyjną. Zdaniem eksperta Hiszpania zaspokaja wszystkie potrzeby cyfrowego nomady.

Obecnie wiza hiszpańska pozwala takim osobom na pobyt do 3 lat. Warunkiem jest posiadanie udokumentowanego dochodu w wysokości około 2,8 tys. euro miesięcznie. W zamian za to Hiszpania oferuje dostęp do publicznej opieki zdrowotnej oraz przywilejów dla stałych mieszkańców - wyjaśnił Jarosław Grabczak i wskazał dwa miasta, które cieszą się największą popularnością: Walencję i Barcelonę.

Walencja stawia na równowagę. To relatywnie niedrogie, nadmorskie i dobrze skomunikowane miasto. Średnie miesięczne wydatki na poziomie niecałych 2 tys. euro czynią z niej jedno z podstawowych miejsc do życia i pracy. Miasto oferuje optymalną dostępność przestrzeni coworkingowych oraz szybkiego Internetu. Dodatkowo Walencja pozwala odpocząć od zgiełku dużych metropolii, jest przyjazna rowerzystom i osobom preferującym spokojniejsze tempo zwiedzania - mówił ekspert.

Z kolei Barcelonę Jarosław Grabczak ocenił jako przeciwieństwo Walencji.

To miasto kojarzy się z szybkością, dynamiką i intensywnym tempem życia. Przede wszystkim to duże i atrakcyjne miasto. Główną zaletą są liczne połączenia międzynarodowe, które umożliwiają zarówno sprawne dotarcie do Barcelony, jak i traktowanie jej jako bazy wypadowej do zwiedzania innych zakątków Europy - wyjaśnił gość Radia RMF24.

Nie lubisz upałów? Pracuj z Estonii

Ekspert eSky.pl ocenił, że Tallin jest propozycją dla osób szukających nowoczesnej europejskiej stolicy bez wielkomiejskiego zgiełku.

Choć próg wejścia jest wysoki - wymagany dochód to ponad 4 tys. euro miesięcznie - to Tallin jest jedną z najbardziej dostępnych stolic UE. Miasto łączy świetną infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym nowoczesną sieć 5G. Łatwo znaleźć rozległe przestrzenie coworkingowe. Co ciekawe, transport publiczny jest bezpłatny dla mieszkańców, także dla cyfrowych nomadów - mówił Jarosław Grabczak.

Skąd bierze się popularność takiego trybu życia?

Gość Radia RMF24 zwrócił uwagę, że "styl życia cyfrowego nomady jest najpopularniejszy wśród zawodów, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w określonych godzinach".

Przodują zawody związane z technologiami - te osoby często mogą pracować w nieregulowanym czasie, są nastawione na realizację projektów i dostarczanie wyników. Od wielu lat zauważalny jest trend odchodzenia od stałego miejsca pracy i zamieszkania. Wielu pracodawców wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników i umożliwia taką formułę - mówił Jarosław Grabczak.

Ekspert podkreślił też aspekt łączenia życia zawodowego z prywatnym. Jego zdaniem ważniejsza jest integracja tych sfer, zamiast ich wzajemnego balansowania.

W kontekście cyfrowych nomadów często wraca się do zagadnienia "work-life balance". Osobiście skłaniam się ku "work-life integration", czyli integracji życia zawodowego z prywatnym. Chodzi o sytuację, kiedy zamiast balansować jedną sferę kosztem drugiej, staramy się, aby koegzystowały. Bycie cyfrowym nomadą to ciekawy sposób na stawienie czoła wyzwaniom zawodowym, a jednocześnie możliwość relaksu w miejscu zgodnym z osobistymi upodobaniami - podsumował Jarosław Grabczak, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl