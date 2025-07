Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi i wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej przekazał w piątek prokurator generalny Adam Bodnar do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

/ Adam Burakowski/East News / East News Jest wniosek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi - jak podała właśnie Prokuratura Krajowa - są ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie, które dotyczy "zaistniałych w latach 2016-2023 nieprawidłowości w funkcjonowaniu Podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku". To pokłosie złożenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej do Prokuratury Krajowej raportu z prac zespołu badającego działalność Podkomisji Smoleńskiej, powołanego w tym resorcie. Z raportem złożono 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. "Zawiadomienia te były rezultatem stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Podkomisji" - podała dzisiaj Prokuratura Krajowa, zaznaczając, że analiza materiałów przekazanych przez MON "pozwoliła na przyjęcie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, co skutkowało wszczęciem w dniu 18 listopada 2024 r. pięciu śledztw dotyczących łącznie 21 czynów". Prokuratura o tym, na czym dokładnie miały polegać przestępstwa Prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, poinformowała, że chodzi m.in. o: podrobienie dokumentów oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach,

ujawnienie osobom nieuprawnionym informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne" i „Zastrzeżone” oraz nieprawidłowe przetwarzanie, wytwarzanie i przechowywanie takich materiałów,

oraz nieprawidłowe przetwarzanie, wytwarzanie i przechowywanie takich materiałów, przekroczenie uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w tym ministra obrony narodowej i przewodniczącego podkomisji smoleńskiej,

przez funkcjonariuszy publicznych w tym ministra obrony narodowej i przewodniczącego podkomisji smoleńskiej, zaniechanie" realizacji czynności nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykorzystania środków finansowych oraz wydatkowania środków publicznych" w związku z funkcjonowaniem podkomisji smoleńskiej. Jeszcze dziś po południu prokuratura ma podać więcej szczegółów.

