W piątek Sejm wybierze członków komisji śledczej ds. Pegasusa. Na stronie izby niższej opublikowaną pełną listę kandydatów, uwzględniającą także propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż nie jest jasne, czy ujrzymy w Sejmie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W czwartek, obrady przebiegały wyjątkowo spokojnie i bez zakłóceń. Jak będzie tym razem? Śledź z nami relację z Sejmu minuta po minucie.

09:25

"Pan, panie Kaleta powinien milczeć, jako członek kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości, które w 2017 roku kupiło to oprogramowanie (Pegasus) dla CBA, czyli waszej prywatnej służby specjalnej" - zwracał się do przedmówcy Marcin Bosacki (KO).

09:20

"Widać, że się boicie. Robiliście wiele, żeby utrudnić opozycji uczestniczenie w komisji. My w tej komisji będziemy uczestniczyć. Mam nadzieję, że nie będziecie bali się, by wszyscy członkowie komisji zajrzeli w dokumentację. Żeby mogli sprawdzić, co służby pisały do sądów" - mówił Sebastian Kaleta (PiS) o powołaniu komisji ds. Pegasusa. "Ta wasza narracja o rzekomej aferze, zostanie szybko obnażona" - dodawał poseł, zwracając się do polityków koalicji rządzącej.

09:04

Marszałek Szymon Hołownia wznowił posiedzenie Sejmu.

08:55

W piątek Sejm wybierze członków komisji śledczej ds. Pegasusa. Na stronach Sejmu opublikowano pełną listę kandydatów z nowymi propozycjami nazwisk z klubu Prawa i Sprawiedliwości.



Członkami komisji mają być: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka z PSL-Trzeciej Drogi, Paweł Śliz z Polski 2050-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.