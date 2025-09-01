Późnym wieczorem 1 września, a także w nocy z 1 na 2, czyli z poniedziałku na wtorek można wypatrywać zorzy polarnej nad Polską. Poinformował o tym popularyzator astronomii, autor portalu "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki. Mieszkańcy której części kraju mają największe szanse na zobaczenie tego niezwykłego zjawiska?

Zorze polarne w Polsce mogą wystąpić w poniedziałek 1 września / Shutterstock

Dzisiaj wieczorem oraz w nocy w Polsce może wystąpić zorza polarna widoczna gołym okiem. Warto więc być czujnym, szykować aparaty i termosy z kawą.

To pokłosie tego, że w minioną sobotę - jak tłumaczy Karol Wojcicki - aktywny obszar na Słońcu o numerze 4204 wyemitował rozbłysk klasy M2.7. "Choć sam rozbłysk nie należał do szczególnie silnych, to trwał aż trzy godziny! Taki rozbłysk poderwał ze Słońca koronalny wyrzut masy (CME). Był to tzw. halo CME, czyli taki, który zmierza prosto w stronę Ziemi. Tego typu wyrzut może wywołać silną burzę geomagnetyczną. Najnowsze prognozy – zarówno NOAA, jak i SWPC – są zgodne: uderzenie CME powinno nastąpić późnym wieczorem 1 września. Burza może osiągnąć poziom G3, co daje realną szansę na wystąpienie zorzy polarnej także w Polsce" - informuje zaprzyjaźniony z RMF FM Karol Wójcicki, autor portalu i konta na Facebooku "Z głową w gwiazdach".

Mieszkańcy których regionów Polski mają największe szanse na zobaczenie zorzy?

Największe szanse na obserwacje mają mieszkańcy północnej Polski. Według naukowca, jeśli jednak parametry wiatru słonecznego dopiszą, zorza może być widoczna także z centralnych, a może nawet południowych regionów kraju.

"Wszystko rozstrzygnie się w chwili, gdy fala uderzeniowa CME faktycznie dotrze do naszej planety. Jej realne parametry poznamy dopiero z pomiarów sond znajdujących się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi (m.in. DSCOVR czy ACE). To właśnie te dane pokażą nam, czy warunki rzeczywiście będą wystarczająco dobre, by zorza pojawiła się nad Polską" - dodaje Wójcicki.

/ Shutterstock

Popularyzator astronomii radzi, by od wieczora monitorować sytuację na bieżąco, np. w aplikacjach takich jak SpaceWeatherLive lub też śledząc jego profil.

Jeśli warunki pogodowe będą dobre - a więc będzie bezchmurnie - na niebie będziemy mogli dostrzec barwny spektakl przypominający ten, którego nagranie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM rok temu od pana Karola. Nasz słuchacz nagrał to niezwykłe zjawisko w Nowogrodzie na Podlasiu. Zobaczcie koniecznie.