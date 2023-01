Temperatura minimalna od minus 5 stopni Celsjusza na zachodzie, do ok. zera na wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 7 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej części kraju przeważnie południowo-zachodni i zachodni, im bardziej na wschód, tym bardziej z kierunków północnych.

Synoptyk Anna Woźniak poinformowała, że od czwartku czeka Polskę "solidny epizod zimowy", a od piątku kolejny epizod, który będzie najbardziej intensywny w sobotę. Strefa opadów śniegu przejdzie praktycznie przez cały kraj, ze wschodu na zachód - dodała Woźniak.

