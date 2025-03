Co będzie dalej?

Synoptycy informują, że we wtorek na północnym zachodzie i północy kraju pojawią się rozpogodzenia i nad ranem temperatura przy gruncie może spaść do około -2 st. C. Przelotne opady deszczu będą występować głównie na południu i wschodzie Polski, w rejonach podgórskich pojawią się także opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W ciągu doby wysoko w górach może spaść 10-15 cm śniegu.

Będzie jednak dość ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C do 15 st. Celsjusza, chłodniej będzie na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, od 6 do 9 st. Celsjusza.

W środę i czwartek przelotne opady deszczu pojawią się tylko na krańcach południowych i na południowym wschodzie Polski, w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie.

W środę temperatura maksymalna w dzień wyniesie 12-16 st. C, w czwartek od 13 st. C do nawet 18 st. C. Chłodniej będzie tylko na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich.

W piątek nadal jeszcze dość wysoka temperatura - na termometrach zobaczymy od około 10 st. na północy do 18 st. na południu Polski.

Drastyczna zmiana w weekend

Niestety, w weekend wszystko się zmieni. Zima wtargnie do nas znienacka i pokaże swoje mroźne oblicze.