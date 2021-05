Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców kilkudziesięciu powiatów przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. W większości regionów obowiązują także alerty związane z silnym wiatrem, którego porywy mogą wynieść do 90 km/h. Szczególnie uważać należy również nad morzem. Na Bałtyku prognozowany jest sztorm. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 9 stopni w skali Beauforta.

Uważajcie na siebie i sprawdzajcie prognozę pogody / Pexels

Według meteorologów w niedzielę intensywne opady deszczu występować będą w niemal całym woj. pomorskim, w znacznej części woj. kujawsko-pomorskiego i zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano także dla województwa wielkopolskiego, oraz dla województwa dolnośląskiego, w tym dla powiatów:

lubańskiego,

lwóweckiego,

jeleniogórskiego,

kamiennogórskiego,

wałbrzyskiego,

kłodzkiego,

dzierżoniowskiego.

Prognozowana suma opadów wyniesie 35-50 mm, a lokalnie nawet 65 mm.



W województwie łódzkim, w okolicach Bełchatowa, Łodzi, Łasku, Sieradza, Łowicza, Piotrkowa Trybunalskiego Zgierza, Zduńskiej Woli z 90 proc. prawdopodobieństwem występować mogą burze.



Intensywna ulewa już przeszła przez Warszawę. Jak informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz strażacy mieli dużo pracy. Woda zalała między innymi przejście podziemne na stacji PKP Ursus. Tam służby użyły pomp. Woda z deszczu zalała też torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic Filtrowej i Raszyńskiej oraz przy rondzie Waszyngtona. Na miejsce skierowano służby Tramwajów Warszawskich, które wypompowały wodę do beczkowozu.

IMGW ostrzega również, że w nocy w województwie warmińsko-mazurskim, szczególnie w okolicach Olsztyna, Ostródy, Szczytna, Mrągowa, Iławy, Kętrzyna, Lidzbarka Warm., Elbląga z 70 proc. prawdopodobieństwem mogą wystąpić opady śniegu.



Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Silny wiatr w całym kraju

W większości kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnym wiatrem.

Na Pomorzu średnia prędkość wiatru może wynosić od 45 do 60 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h.

W woj. kujawsko-pomorskim będzie to średnio 35 km/h, ale okresami prędkość wiatru może sięgać nawet 80 km/h. Podobnie może być w woj. wielkopolskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, podkarpackim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim.





Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że obecne warunki pogodowe są sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



W nocy spadek temperatury

2 maja wieczorem temperatura w północnej części kraju wynosić będzie ok. 6-8 stopni, a w południowej - nawet 10-14 stopni. Ewa Łapińska, dyżurna synoptyk IMGW powiedziała, że w związku z dużą wilgotnością powietrza, temperatura będzie odczuwalna jako niższa niż ta pokazywana na słupkach rtęci.



W nocy temperatura będzie spadała. Na Warmii i Mazurach oraz na Suwalszczyźnie może być w nocy około zera stopni. Mogą tam również wystąpić opady śniegu do 5-6 cm, ale nie będzie on długo zalegał. Śnieg może spaść także w rejonach podgórskich oraz w Sudetach - przekazała Łapińska.

"Wysokość fali może sięgać do 4 metrów"

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni opublikowało ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku. Po południu w części wschodniej strefy brzegowej będzie występował wiatr północno-wschodni skręcający na północny, który może osiągnąć w porywach od 8 do 9 stopni w skali Beauforta. Jego prędkość będzie więc wynosiła do około 87 km/h.



IMGW prognozuje w tym czasie stan morza do 5 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość występującej fali może sięgać do 4 metrów.



Sztormowa pogoda utrzyma się przynajmniej do 3 maja do godziny 1.00. Synoptycy zaznaczają jednak, że trudne warunki mogą potrwać dłużej i ostrzeżenie może obowiązywać także później, dlatego zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.



Ósmy i dziewiąty stopień w skali Beauforta oznacza początkowo sztorm i wicher przechodzący następnie w silny sztorm. Wiatr jest na tyle silny, że łamie gałęzie drzew.



