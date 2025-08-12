Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaprezentował eksperymentalną prognozę pogody obejmującą jesień i zimę tego roku. Czym zaskoczą nas kolejne miesiące?

Prognoza długoterminowa

Z powodu odległych terminów, o których mowa w tego rodzaju prognozach oraz zmienności pogody warto pamiętać, że tego typu przewidywania są orientacyjne. Synoptycy odnoszą prognozy do danych zbieranych w latach od 1991 do 2020 i na tej podstawie określają, czy w danym miesiącu temperatura oraz suma opadów będzie "w normie", "poniżej normy", czy "powyżej normy".

Pogoda na wrzesień

Wrzesień w tym roku zapowiada się umiarkowanie pod względem temperatur. W całym kraju te będą typowe dla tej części roku. Będzie też dosyć sucho, bo w większości regionów kraju suma opadów deszczu osiągnie niższy niż zwykle poziom.

Prognoza na wrzesień / IMGW





Pogoda na październik

W październiku średnie temperatury w całym kraju znów powinny utrzymać się w granicach normy. Zupełnie inaczej wyglądają jednak przewidywania opadów deszczu. Wyraźnie widać tu podział na wschód i zachód. W zachodniej Polsce suma opadów przekroczy normę, natomiast na wschodzie i w centrum utrzyma się w granicach średnich wartości z ubiegłych lat.

prognoza na październik / IMGW

Pogoda na listopad

Mokrym miesiącem będzie za to listopad. Synoptycy przewidują, że w całym kraju sumy opadów przekroczą normę. Temperatury utrzymają się jednak w granicach normy.

prognoza na listopad / IMGW

Pogoda na grudzień

W grudniu w całym kraju średnie temperatury i suma opadów będą podobne jak w poprzednich latach.

prognoza na grudzień / IMGW




