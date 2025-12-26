Opady marznącej mżawki powodujące gołoledź - przed tym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek. Alerty pogodowe pierwszego stopnia wydano dla całej wschodniej części kraju, lecz najgorsze warunki mają być w województwie podlaskim i lubelskim. Temperatura maksymalna, jaką dziś odczujemy, to od -2 st. C na południu, około 1 st. C w centrum, do 5 st. C na wybrzeżu. Szczególą uwagę powinni zachować kierowcy, ponieważ na drogach będzie bardzo ślisko.

/ Shutterstock

Pogoda 26 grudnia. Ostrzeżenia IMGW

W piątek prognozowane są słabe opady marznącej mżawki lub przelotne opady śniegu powodujące gołoledź. IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia dla wschodniej części Polski z wyjątkiem południowych krańców Podkarpacia.

/ IMGW / Materiały prasowe

Wysokie ciśnienie i już nie tak zimno, jak wczoraj

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa, ale przewiduje się jego wzrost. Dzień upłynie pod znakiem na ogół dużego zachmurzenia, tylko początkowo na południowym zachodzie, a wieczorem na Suwalszczyźnie wystąpią przejaśnienia.

Temperatura maksymalna to od -2 st. C na południu, około 1 st. C w centrum, do 5 st. C na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach będzie wiał z prędkością do 65 km/h.

/ IMGW / Materiały prasowe

Nad Europą nadal dominuje rozległy wyż z centrum nad Morzem Północnym. Jedynie wschód Europy oraz południowo-zachodnie krańce kontynentu są pod wpływem niżów znad zachodniej Rosji i z rejonu Balearów. Polska jest nadal na skraju wyżu znad Morza Północnego, po którego peryferiach przemieszcza się niż znad Morza Białego ku Ukrainie. Od północnego zachodu na południowy wschód Polski nasuwa się płytka zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym, związana z niżem. Stopniowo zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie, a tylko na wschodnich krańcach pozostaje chłodniejsze i suche powietrze arktyczne.

