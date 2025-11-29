Uwaga zmotoryzowani: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla wielu obszarów kraju. Alerty obejmują rejony od zachodu, przez centrum, po południe kraju. Obowiązują do niedzielnego poranka.

Zamglenie występuje w woj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego oraz w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku.

Na obszarach objętych alertami widzialność będzie ograniczona miejscami poniżej 200 m.

Ostrzeżenia obowiązują do niedzielnego poranka, 30 listopada - do godz. 6:00 lub 9:00 rano, w zależności od rejonu.

Nadal aktualne są także alerty I stopnia przed marznącymi opadami.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

