Uwaga zmotoryzowani: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla wielu obszarów kraju. Alerty obejmują rejony od zachodu, przez centrum, po południe kraju. Obowiązują do niedzielnego poranka.

Zdjęcie ilustracyjne/stan ostrzeżeń na godz. 19:31 w sobotę / IMGW / Shutterstock

Zamglenie występuje w woj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego oraz w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku.

Na obszarach objętych alertami widzialność będzie ograniczona miejscami poniżej 200 m.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i marznącymi opadami/stan na sobotę ok. godz. 19:30 / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenia obowiązują do niedzielnego poranka, 30 listopada - do godz. 6:00 lub 9:00 rano, w zależności od rejonu.

Nadal aktualne są także alerty I stopnia przed marznącymi opadami.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.